Cobradora de bus se hizo VIRAL por peculiar forma de recaudar pasajes durante paro de transportistas

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El paro de transportistas anunciado para el martes 4 de noviembre provocó menos unidades en las calles de Lima y Callao. Esto provocó una mayor demanda de pasajeros y en un video que se hizo viral en redes sociales, se aprecia a una cobradora trepada en los asientos de un bus repleto intentado a toda costa, cobrar los pasajes.

Cobradora con mucha picardía

La grabación que tiene una duración de 38 segundos, muestra a la trabajadora de la línea de transporte que venía de la parte trasera hacia la delantera. El detalle es que no lo hacía por el pasillo de en medio, sino que andaba por el respaldar de los asientos, tratando de no pisar a ninguno de los usuarios.

El clip muestra a los pasajeros sorprendidos por la maniobra que realizó la cobradora y al mismo tiempo, la resistencia de las sillas. Para evitar caerse, se sostiene de los pasamanos, mientras con cuidado avanzaba por cada sitio, como si fuera la versión femenina del 'Hombre Araña'.

Mientras varios viajeros la grababan desde varios ángulos, al percatarse de uno de ellos, la trabajadora se ruborizó, por el temor de volverse en viral. "Te vas a hacer famosa", le dijo un hombre, ante la risa de la mujer que se tomó la situación con buen humor.

Las redes comentaron el inusual suceso

El video rápidamente circuló en varias plataformas digitales y con ello, varios cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para opinar al respecto. Algunos usuarios lo vieron como algo hilarante, aunque otros repudiaron el hecho y no aprobaron que haya tenido que hacer tal maniobra para cumplir con su trabajo.

Los mensajes van desde: "¡Que horror! Y 'Wakala', pisa con esas zapatillas donde uno pone las manos, hay microbios, bacterias, Covid, etc.", "Próximamente un requisito para ser cobrador deberá ser practicar gimnasia" y "Ellos mismos provocan eso metiendo a tanta gente en un solo bus".

Esta escena no es aislada y en el pasado mes de agosto, una colega fue captada en una situación parecida, solicitando el dinero a los usuarios desde lo más alto de una unidad. Ante la hora punta y la aglomeración, se las arregló para cumplir con su labor.

