Doble peruano de Jude Bellingham causa furor en el extranjero y lo vacilan: "Salió de Temu"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El futbolista Jude Bellingham ganó mayor reconocimiento tras sus buenas actuaciones en la Copa del Mundo en donde fue la estrella junto a Harry Kane y Bukayo Saka en la ofensiva de la selección de Inglaterra. Curiosamente, su nombre se viralizó en Perú debido a que hay un joven que tiene un aspecto física similar al del jugador del Real Madrid.

Si bien es cierto el joven se viralizó desde hace semanas atrás en las redes sociales generando gran furor entre los usuarios ahora ha llegado a ser mencionado en medios internacionales como es el caso de Heraldo de México.

Lo vacilan en redes sociales la doble peruano de Bellingham

En nuestro país el modelo y deportista Jesús Flores, que representa a Loreto en el Mister Latinoamérica Perú ha sido el boom de las redes sociales tras finalizar el Mundial 2026 debido a su gran semejanza al jugador de 23 años.

De forma inmediata las fotografías y videos que tiene publicados en sus redes sociales se llenaron de varios comentarios y ocasionaron diversas reacciones entre los cibernautas que encontraron similitudes con la fisonomía del deportistas hasta tal punto de bautizarlo como el "Bellingham peruano".

El también conocido popularmente bajo el seudónimo de 'soyflorex' ya sabe que lo asemejan con Jude Bellingham, sin embargo, no es algo que le ha generado incomidad. Inclusive en uno de sus contenidos inclusive hizo referencia a su comparación con internacional con Inglaterra provocando que tengan más seguidores.

Esta información sobre Flores y su parecido con Bellingham ya llegó a los medios internacionales en el que han resaltado cómo se volvió famoso el peruano y el gran furor que causa en el público hasta tal punto de solicitarle fotos.

Usuarios mexicanos reaccionan a parecido de peruano con Jude Bellingham

En la publicación del medio mexicano, los cibernautas no dudaron en compartir sus comentarios sobre el parecido entre Jesús Flores y Jude Bellinghma. En su mayoría cuestionar las semejanzas entre ambos, mientras que una minoría sí vio el parecido, pero lo vacilaron con jocosas expresiones.

"Jude es altísimo, este está chaparro", "Hay que tener serios problemas de visión para confundirlo con Jude Bellingham", "No se parece en nada", "Peruano premium", "Salió de Temu", fueron algunos de los comentarios.

En conclusión, el denominado doble peruano de Jude Bellingham. el modelo y deportista peruano llamado Jesús Flores, se viralizó ahora de forma internacional debido a su parecido con el futbolista inglés generando así una serie de comentarios de toda índole hasta tal punto de afirmar que "salió de Temu".