Youtuber argentino describió su experiencia tras probar por primera vez ayahuasca: "Morí en ese momento"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un youtuber argentinó ha llamadó la atención en redes sociales luego de que describió su experiencia tras probar por primera vez la ayahuasca, bebida psicoactiva consumida en el Perú, al igual que en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros.

Youtuber argentino describió su experiencia tras probar ayahuasca

Gabino Silva, creador de contenido argentino, compartió con sus seguidores una anécdota que marcó su vida para siempre tras emprender un viaje a territorio peruano, específicamente a Iquitos, en donde participó de una ceremonia de ayahuasca.

En ese contexto, recurrió a sus redes sociales para documentar a detalle lo sucedido tras ingerir dicha decocción amazónica. En primer lugar, aclaró que en ningún momento fue planeado vivir dicha situación, todo lo contrario, fue una decisión de improvisto, pero la cual estaba decidido a realizarla.

"Pasó una hora y empiezo a escuchar los ruidos de la selva mucho más fuerte porque era todo silencio. Los ruidos de cada bicho, de cada por así decirlo, de cada árbol, la lluvia, todo se intensificó y sonaba muy fuerte y dije: 'Ah ok, ahora si estoy sientiendo el efecto'", narró.

Posteriormente, detalló que también comenzó a sentir "muchas cosas físicas" entre ellos experimentó dolores de estómago, en las costillas, en el brazo y en las piernas. "Era tanto el dolor que no podía aguantar", resaltó el youtuber argentino.

⭕️ Gabino Silva probó ayahuasca y describió cómo fue la experiencia



👉 El creador de contenidos viajó hasta Iquitos, Perú, para participar de una ceremonia de ayahuasca y documentó todo.



🔺 "Nadie sabe lo que es morir, pero yo creo que algo así debe ser", reflexionó al cierre. pic.twitter.com/IcRhknkRWO — Filo.news (@filonewsOK) March 18, 2026

"Morí en ese momento"

En otro momento, señaló que la gente que lo acompañó durante esta ceremonia de ayahuasca era muy tranquila y que poseía "otra claridad mental". Consideró que es muy distinto a aquella persona que puede vivir en la ciudad y más estresada, la cual puede tener una mala alimentación, casos de alcholismo o de consumo de estupefacientes.

"Yo soy bastante masoquista, me gusta sufrir, lo vi como una muerte también. Lo vi como que morí en ese momento y lo sigo sintiendo así. Morí, sentí que morí. Nadie sabe lo que es morir ¿no?, pero yo creo que algo así debe ser morir. Espero que no sea así tan doloroso", finalizó su relato.

¿Quién es Gabino Silva?

Gabino Silva es un joven creador de contenido argentino que dio sus primeros pasos en Youtube en el 2019, plataforma en la que comenzó a ganar mayor notoriedad gracias a sus videos caracterizados por ser de humor ácido, filosos y sumado a su personalidad espontánea que conectó con el público joven.

Al mismo tiempo trabaja como periodista en el programa GPS y en 2022 incursionó en la música con su tema titulado "Momentos aturdidos" junto a JoaquínGog.

En medio de un viaje que emprendió a Iquitos, el youtuber argentino Gabino Silva formó parte de una ceremonia de ayahuasca la cual describió en sus redes sociales expresando: "Morí en ese momento".