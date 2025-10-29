Abogado de la familia de Eduardo Ruiz: "Aislar esta investigación no representa más que eludir responsabilidades"

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, Julio Arbizu, se refirió a la inhibición del fiscal de la investigación contra el suboficial Luis Magallanes y señaló que aislar el caso del uso excesivo de la fuerza en ejercicio de la protesta legítima es "eludir responsabilidades".

Investigación pasaría a una Fiscalía común

La inhibición del fiscal de Derechos Humanos que venía investigando al suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, resultaría en que el caso pase a ser investigado por una Fiscalía Provincial de Delitos Comunes.

"Eso es, para empezar, absolutamente errado en la medida en que este no es un acto aislado, no es un hecho que halla ocurrido al margen de la actuación de policía el día de los hechos, sino que está inscrito perfectamente en todos los hechos que dieron lugar a una cantidad importante de heridos, por su puesto la muerte de Eduardo", detalló.

Para el abogado, la Fiscalía de DD. HH. olvida que todo sucedió en el marco de ejecución de operativos policiales dispuestos por el Estado, entre los que estaba Magallanes.

"Acá no hay un hecho aislado de una persona un día se levantó diciendo, voy a disparar mi arma a ver a quien le cae, esto es parte de un operativo y no puede ser desconocido como tal", sostuvo.

Arbizu, explicó que todos los casos de uso excesivo de la fuerza está en la Fiscalía de Derechos Humanos, solamente el caso de Eduardo Ruiz se encuentra fuera de su jurisdicción, "lo cuál es absolutamente inconveniente para una investigación ordenada, solvente, rigurosa".

"Son violaciones a los derechos humanos en la medida de que interviene el Estado, en la medida además, en que se ve un uso excesivo de la fuerza en circunstancias del ejercicio de la protesta legítima, constitucionalmente protegida, de tal manera que, aislar esta investigación no representa otra cosa que eludir responsabilidades", consideró.

Fiscalía se inhibe de investigar caso 'Trvco'

El fiscal provincial Roger Yana, titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, decidió apartarse de la investigación contra el suboficial Luis Magallanes, identificado como autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz en la manifestación del 15 de octubre.

Según un documento publicado por Ojo Público, el magistrado argumento que el caso "no configura una violación de DD. HH. en sentido estricto", por lo que recomendó remitirla a una fiscalía común.

Es por ello que el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, sostuvo que no se puede aislar el caso de la acción policial resultaría en una evasión de responsabilidades.