Temblor sacude Perú HOY, 20 de marzo: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO sentido este viernes

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Un nuevo sismo sacudió el país en la mañana de este viernes 20 de marzo. Descubre cuál fue la magnitud y el epicentro del último temblor que sorprendió a la ciudadanía, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Último sismo sentido hoy, viernes 21 de marzo

De acuerdo a los primeros reportes del IGP, organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente que lleva a cabo investigaciones científicas y vigilancia permanente en sismología, vulcanología, física atmosférica y geofísica en el país, un nuevo temblor se registró al promediar las 11:59 a.m. de hoy con una magnitud de 3.8 a 8 kilómetros al noroeste de Codo del Pozuzo, Puerto Inca, en Huánuco.

Asimismo, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) se dio a conocer que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 125 kilómetros con un nivel de intensidad grado II en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón" sentido en el centro-norte del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0154

Fecha:20/03/2026 11:59:56

Mag:3.8

Prof:125km

Lat:-9.63

Long:-75.51

Int:II Codo del Pozuzo

Ref:8 km al NO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/0tq7TbDZx2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último temblor?

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana.

En ese marco, mantener el constante monitoreo de los movimientos telúricos en el país es de gran importancia, por lo cual las autoridades resaltan la relevancia de participar en los simulacros nacionales. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), anunció que el último sismo de magnitud 3.8. de hoy tuvo como epicentro (el continente) Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco.

Boletín informativo del último sismo sentido este 20 de marzo.

¿Dónde se registró otro sismo?

Pero no solo en Huánuco se registró el sismo este 21 de marzo, ya que de acuerdo al reporte del IGP, un movimiento telúrico se sintió horas previas, precisamente a las 00:30 horas, con una magnitud de 4.9 a 65 kilómetros al suroeste de Marcona, Nasca, en Ica. El boletín también detalla que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 27 kilómetros.

En el marco de esos temblores recurrentes en territorio peruano, Indeci recuerda la importancia de tener siempre lista la mochila de emergencia e identificar los puntos de evacuación.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0153

Fecha y Hora Local: 20/03/2026 00:30:08

Magnitud: 4.9

Profundidad: 27km

Latitud: -15.80

Longitud: -75.57

Intensidad: III Marcona

Referencia: 65 km al SO de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/nbCGAU6CXd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo cual, los sismos son recurrentes. Un temblor se registró a las 11:59 a.m. de este viernes 21 de marzo en Huánuco con una magnitud 3.8, según el IGP.