Precio del dólar en Perú del jueves 30 de octubre: AQUÍ el tipo de cambio para compra y venta del día

Si deseas comprar o vender dólares, es importante que te mantengas informado sobre cuál es el precio de esta moneda extranjera en Perú en la jornada de este jueves, 30 de octubre. Por ello, te damos a conocer el tipo de cambio del día.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

Perú se encuentra atravesando un gobierno de transición tras la vacancia de Dina Boluarte, teniendo así en el sillón presidencial a José Jerí hasta julio del 2026. Pero eso no es todo, ya que Lima y Callao se encuentra en estado de emergencia por 30 días, una medida implementada por el Ejecutivo en su lucha contra la ola de inseguridad ciudadana.

Frente a estas situaciones que mantienen en hilo a los peruanos, muchos se preguntan si el dólar presenta variaciones o cambios que puedan repercutir en nuestra economía. ¿Por qué? Pues bien, estos factores influyen significativamente en su valor, ya que afectan la confianza de los inversores y las expectativas del mercado.

La entidad que te permite conocer cuál es el comportamiento de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta en el día, que te mostramos a continuación:

JUEVES, 30 DE OCTUBRE ¿Tendencia a la baja? Precio del dólar HOY en Perú y el tipo de cambio para la compra y venta Lee también COMPRA VENTA S/ 3.385 S/ 3.394

Comportamiento del dólar en mercado paralelo

Los valores reflejados previamente revelan una leve variación a la baja si se compara con el día de ayer, miércoles 29 de octubre, donde según el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era la compra de S/3.387 y la venta de S/3.396. Si deseas conocer los otros precios de esta semana puedes hacerlo a través de este LINK.

También puedes tener en cuenta cuál es el precio del dólar este jueves en el mercado paralelo o casas de cambio que son muy consultados en el país, ¡toma nota!

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 29 de octubre, te ayuda a entender la tendencia del mercado y tomar decisiones financieras más informadas, ya sea para planificar compras importantes, inversiones o gestionar tus deudas. La entidad que te permite saber ello es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según lo señalado en su portal oficial, la divisa cerró en 3,3920, (con una apertura de 3,3875); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3892, con un máximo de 3,3920 y un mínimo de 3,3840.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

El BCRP.

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, ya sabes cuál es su precio para la jornada de este jueves, 30 de octubre, y no cometer errores o tomar decisiones que puedan afectar tu economía y el de tu hogar.