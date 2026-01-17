RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Golpe al crimen

PNP interviene a 42 personas en búnker: Se dedicarían al sicariato y extorsión en Lima Sur

La Policía Nacional intervino el búnker denominado 'El pez gordo', en Villa El Salvador, donde intervinieron a más de 40 personas presuntamente vinculadas al sicariato y extorsión en Lima Sur.

Intervienen búnker 'El pez gordo' con más de 40 personas
Intervienen búnker 'El pez gordo' con más de 40 personas (Exitosa)

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La Policía Nacional intervino un búnker conocido como 'El pez gordo', ubicado en la avenida Central, sector 3, grupo 1, el distrito de Villa El Salvador. En dicho lugar operaba una presunta organización criminal dedicada al sicariato y extorsión en Lima Sur. 

Más de 40 intervenidas

En el lugar intervinieron a 25 varones y 17 mujeres de nacionalidad extranjera a quienes se les incautó una granada y un arsenal de armas de fuego que se encontraban al interior del inmueble al que accedió la PNP. El diálogo con Exitosa, el general Francisco Vargas brindó mas detalles. 

"Se pudo detectar que en un lugar determinado había una reunión clandestina, por lo cual el personal policial se constituyó hasta el lugar de los hechos encontrando un búnker denominado 'El pez gordo'. Al momento que los policías quisieron entrar, opusieron resistencia estas personas, que al parecer eran de malvivir y de procedencia extranjera", indicó. 

Entre lo incautado se halló una granada, una réplica de arma de fuego, un silenciador, munición de guerra, diferentes celulares que pasarán por una pericia y sustancias alucinógenas.

La PNP detalló que 10 de los intervenidos cuentan con antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violación. Lo incautado y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se continúen con las diligencias de ley. 

Terror en Cercado de Lima: Detonan artefacto explosivo en óptica cercana a Palacio de Gobierno
Lee también

Terror en Cercado de Lima: Detonan artefacto explosivo en óptica cercana a Palacio de Gobierno

Búnker en San Juan de Lurigancho

Durante la semana también se logró la intervención a un búnker en San Juan de Lurigancho donde intervinieron a más de 30 personas de nacionalidad peruana y extranjera, entre los que se hallaron a menores de edad. 

Durante el operativo se encontró que se realizaba una fiesta en el interior de un inmueble cuya fachada indicaba que era un restaurante. En la acción policial se halló diversos tipos de droga y un arma de fuego. 

El general Lozada informó que el vínculo con la organización del Tren de Aragua se da gracias a evidencias halladas en los celulares de estas personas, en donde se encontró videos con armas de fuego y hasta explosivos. "Sabemos que ellos se promocionan así, envían mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes, estas fotografías". 

Búnker en SJL: Delincuente intervenido intentó escapar pese a presencia policial
Lee también

Búnker en SJL: Delincuente intervenido intentó escapar pese a presencia policial

Cabe señalar que, el momento de mayor tensión se dio cuando un joven intentó huir en presencia de varios policías, fallando en su intento. En declaraciones a Exitosa, reveló que lo hizo porque está requisitoriado. 

Es en ese contexto que la madrugada de este sábado 17 de enero se intervino a más de 40 personas en un búnker en Villa El Salvador, la PNP presume que se dedicarían a la extorsión y sicariato. 

PNP interviene búnker con más de 50 presuntos miembros remanentes del Tren de Aragua
Lee también

PNP interviene búnker con más de 50 presuntos miembros remanentes del Tren de Aragua

Temas relacionados Búnker 'El pez gordo' extorsión PNP sicariato Villa El Salvador

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA