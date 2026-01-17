Terror en Cercado de Lima: Detonan artefacto explosivo en óptica cercana a Palacio de Gobierno

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa causando terror en las calles de nuestra capital, esta vez a detonaron un artefacto explosivo en una óptica de Cercado de Lima, muy cerca a Palacio de Gobierno.

Daños en local

Todo se registró en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, según detalló la Policía Nacional, dos sujetos que llegaron a través de una motocicleta y se estacionaron en exteriores del establecimiento fueron los responsables.

Uno de ellos descendió de la unidad menor para acercarse a la puerta principal del local, donde encendió el explosivo para dejarlo y huir. En cuestión de segundos el dispositivo detonó, causando terror entre los vecinos de la zona, siendo que se registró al rededor de las 2:00 a. m., además, detallaron a Exitosa que nunca se había registrado un hecho similar en el lugar.

"Se sitió algo fuerte como una bomba, me asustó. Yo solamente escuché que algo reventó, como una bomba, me asusté, me quede así pensando qué había pasado, luego llame a mi vecina que es la encarga del edificio. [¿Es la primera vez que sucede?] Si, es primera vez, bueno acá toda esta cuadra son negocios, la parte de abajo son tiendas y el segundo piso son casas, viviendas", informó.

Los propietarios no han informado si son víctimas de amenazas extorsivas. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú ya se encuentra realzando las indagaciones del caso.

Debido a lo sucedido, llegaron peritos de criminalística y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar hay dos cámaras de seguridad que serán vitales para el desarrollo de la investigación.

Explosivo en Comas

Los detalles de este nuevo incidente criminal quedaron registrados por una de las cámaras de seguridad de la zona. En ella se puede observar como el sujeto llega a bordo de una bicicleta, ubica su objetivo y luego procede a sacar lo que sería un cartucho de dinamita.

Sin importante la presencia de transeúntes ya que se encontraba en plena vía pública, este facineroso prendió este explosivo y lo lanzó contra el local de comida para luego huir con rumbo desconocido. Luego de unos segundos se registró la explosión desatando el pánico entre los ciudadanos.

Afortunadamente, la detonación de este artefacto no dejó heridos, pero si causó un grave daño en las instalaciones de este chifa ubicado en el cruce de las avenidas Belaunde y Tupac Amaru. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar de los hechos para cercar el mismo e iniciar con las diligencias de rigor.

Ambos hechos son de suma preocupación, especialmente el de la óptica por registrarse a cuadras del Palacio de Gobierno, en medio de un contexto en el que se viene luchando contra la criminalidad y es muestra del nivel al que llegó la inseguridad ciudadana.