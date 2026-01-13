Comas: Empresario y mascota que lo defendió fueron asesinados afuera de su casa y frente a su hijo

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La crisis de inseguridad continúa en diferentes puntos de Lima. Ahora, un nuevo asesinato se registró en Comas luego que un empresario fuera asesinado a balazos a las afueras de su casa y frente a su hijo. Por si eso fuera poco, un perro que salió en su defensa también fue abatido por los sicarios.

El hecho ocurrió la noche de este lunes 12 de enero en la calle Las Fresas en el mencionado distrito de Lima Norte. Ahí, Roberto Carlos Maraví Ávalos, empresario de 46 años, se encontraba lavando su auto a las afueras de su vivienda con total normalidad.

De pronto, un sujeto y una mujer llegaron a bordo de una moto lineal negra, ubicaron a su objetivo y, sin reparo alguno, realizaron una ráfaga de disparos en su contra. La víctima intentó huir del ataque avanzando casi 100 metros; sin embargo, los sicarios lo persiguieron hasta darle el tiro final.

Lamentablemente, uno de los tres hijos del hombre de negocios presenció los hechos al detalle desde una ventana de su casa. Un perro del barrio salió en defensa del abatido, pero también fue baleado por los atacantes perdiendo la vida en el acto.

"Mi hijo de 6 años, cuando llego desesperada luego que me dicen que mi marido había muerto, me dice: 'Mamá, yo he visto por la ventana a un chico y una chica en una moto lineal negra que le han disparado a mi papá'", indicó la esposa del empresario.

No eran víctimas de extorsión

Exitosa pudo conocer que la víctima se dedicaba a la venta de ropa y zapatillas de marca. Además, la esposa de Maraví Ávalos aseguró que no habían recibido amenaza alguna de ninguna banda criminal ni extorsión.

Sin embargo, la ahora viuda indicó que los sujetos se llevaron las pertenencias de su esposo que se encontraban en su auto. Incluso, señaló tener ciertos indicios de quien podría ser responsable de este lamentable crimen ocurrido en pleno estado de emergencia.

"No están ni celulares, ni armas, nada por eso decía que raro que no se haya defendido. Él tiene un arma defensa personal porque nos dedicamos a la venta de ropa y zapatillas de marca. Tengo mis sospechas personal porque nadie más va saber lo que tu pareja hace", añadió.

