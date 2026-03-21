Edison Flores critica reclamos de Alianza Lima hacia Universitario: "Me pareció excesivo"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo al duelo entre la 'U' y Comerciantes Unidos por la Liga 1 2026, Edison Flores habló con la prensa y no esquivó las preguntas sobre el clima tenso entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Edison Flores critica reclamos de Alianza Lima

Todo ocurrió antes de que el plantel crema viaje a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. En ese contexto, Edison Flores conversó con la prensa y fue consultado sobre los constantes reclamos entre ambas instituciones.

"Todo es contra nosotros y el equipo rival -Alianza- y considero que el campeonato no es de 2 equipos. Queremos jugar siempre a estadio lleno. Siempre ha habido esa parte de la hinchada contra nosotros y viceversa, es parte del folklore peruano. Me pareció excesivo la sanción"... pic.twitter.com/f7f15FEqIW — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 20, 2026

El jugador crema se refirió a los últimos episodios entre dirigentes, jugadores y decisiones arbitrales, dejando en claro que, desde su punto de vista, la situación se ha venido repitiendo desde hace tiempo.

En su declaración, Edison Flores no dudó en marcar posición sobre lo que viene ocurriendo en el fútbol peruano. Para el jugador, este tipo de situaciones ya se han vuelto parte del día a día, pero considera que han llegado a un punto excesivo.

"Llevamos varios años en el fútbol y siempre ha sido así. Obviamente, debe haber mucho más respeto, pero siempre ha habido esa relación entre la hinchada y los jugadores. Es parte del folclore peruano y del fútbol. Me pareció excesivo", indicó el futbolista de la 'U'.

Más allá de la crítica, Edison Flores también hizo un llamado a la reflexión y al trabajo conjunto entre los principales clubes del país.

"Sobre los reclamos, vienen y van. Siempre ha sido así, pero creo que debería parar por ambas partes y unirse para que esto pueda crecer y ser un ejemplo para todos los que nos siguen", mencionó.

Flores sobre la 'U' en la Libertadores 2026

Universitario forma parte del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Tolima de Colombia. Edison Flores, uno de los referentes del plantel, se pronunció al respecto.

"Fuerte como todos los grupos, pero en la Copa Libertadores hay que jugar los partidos de la mejor manera. Son grandes rivales y hay que demostrar que podemos", aseguró Edison Flores.

Universitario enfrentará a Comerciantes Unidos

Mientras tanto, Universitario de Deportes ya tiene la mirada puesta en su siguiente compromiso. El equipo crema enfrentará a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

El partidazo se disputará este sábado 21 de marzo a la 1:15 p. m. en el estadio Juan Maldonado Gamarra, donde la 'U' buscará sumar un nuevo triunfo en el Torneo Apertura 2026.

Así, Edison Flores criticó los reclamos de Alianza Lima hacia Universitario, dejando un mensaje claro sobre la necesidad de reducir las tensiones y fomentar la unión en el fútbol peruano.