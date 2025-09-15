Armand Duplantis hace historia: Batió récord en salto con garrocha y se consagró tricampeón del mundo

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hito Deportivo. Armand Duplantis, atleta sueco de 25 años, volvió a hacer historia en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 tras batir por décimocuarta vez el récord mundial de salto con garrocha. En esta oportunidad superó la barra de 6,30 metros, una altura descomunal que lo convierte en uno de los mejores atletas del mundo.

Armand Duplantis hace historia

Gracias a esta hazaña 'Mondo' Duplantis logró su tercera presea de oro mundial consecutiva que nadie ponía en duda debido a la capacidad del deportista anteriormente demostradada debido a que parece que no tiene rivales. Previamente, fue campeón en Oregón 2022 y Budapest 2023.

Con su gran capacidad de salto, el atleta de Suecia necesitó tan solo tres intentos para establecer un nuevo récord mundial. Al respecto, se guardó su mejor exhibición para el final, luego de haber rozado la barra en sus dos anteriores presentaciones en la altura de 6,30 metros.

Por su parte, el deportista griego Emmanouil Karalis saltó hasta los 6 metros para conseguir la medalla de plata. Además, Kurtis Marschall, representante de Australia, logró una marca de 5, 95 metros para quedarse con la medalla de bronce.

"Estoy tan feliz, no puedo explciarlo (...) durante las últimas dos semanas, disfruté mucho de estar en Tokio. Lo he disfrutado muchísimo. Siento que la única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial. Esa era mi mentalidad", manifestó Armanda Duplantis tras consagrarse en la competición.

Un proyecto familiar

Armand Duplantis, nació en el seno de una familia de deportistas, su padre Greg Duplantis fue un destacado garrochista sueco que logró la marca personal de 5,80 metros. Su progenitor es quien se encarga de pulir la técnica del atleta de 25 años y también de los aspectos específicos de cada prueba en la que compite.

Por su parte, su madre Helena Duplantis, también fue una talentos atleta polifacética sueca que representó a su país en heptatlón en campeonatos internacionales. Ella colabora con su primogénito en su preparación física.

Y por si fuera poco, sus hermanos mayores y su hermana menor también destacan en los deportes. Andreas llegó a representar a Suecia en atletismo en un Mundial Júnior y Antoine destacó en el béisbol. Mientras que su hermana pequeña Johanna también apostó por el salto con garrocha.

En un día magistral en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, el atleta sueco Armand Duplantis batió por décimocuarta vez el récord mundial del salto con garrocha tras superar la barra de 6,30 metros, con lo que logró su tercera medalla de oro.