Xabi Alonso se pronuncia por primera vez tras su salida del Real Madrid: "No ha sido como nos hubiera gustado"

El entrenador español, Xabi Alonso, rompió su silencio por primera vez tras su intempestiva salida del Real Madrid, que fue de mutuo acuerdo. Mediante un escueto mensaje vía redes sociales agradeció al cuadro por el tiempo que pasó en la institución.

El director técnico español llegó al cuadro 'blanco' en junio del año pasado, al ser elegido como el sustituto de Carlo Ancelotti y debutó con un partido ante Al-Hilal en el Mundial de Clubes.

En primer lugar, el entrenador afirmó que haber dirigido al equipo, en donde juegan futbolistas muy aclamados como Vinícius Junior y Kylian Mbappé, ha sido un honor y a su vez una responsabilidad.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", finalizó.

Vale resaltar que Xabi Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta, con una impresionante racha de 51 partidos sin perder, en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

Xabi Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.

Kylian Mbappé rompe su silencio

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé fue uno de los primeros jugadores en pronunciarse tras la salida del banquillo del técnico español, en la víspera de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, de segunda división.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", publicó el delantero de la selección de Francia en su cuenta de Instagram.

Bajo esa premisa, añadió mantendrá en el recuerdo al también exfutbolista de España como "un entrenador que tenía ideas claras y que "sabe mucho de fútbol". Cerró su mensaje, no sin antes desearle lo mejor. " Mucha suerte en tu próximo capítulo", finalizó.

