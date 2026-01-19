César Inga se quedaría en Universitario: Venta del jugador al Kansas City se habría caído en las últimas horas

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hace unos días, todo parecía indicar que César Inga estaba listo para dejar Universitario luego de llegar a un acuerdo con el Kansas City de la MLS. Según señalaba la información, el club de Estados Unidos había puesto sobre la mesa una importante suma de dinero lo cual habría convencido al elenco merengue para finiquitar la operación.

Pase de César Inga a Kansas City se cae

Sin embargo, sobre las primeras horas de este lunes 19 de enero, el periodista Gustavo Peralta indicó que hubo cambios de última hora en el arreglo entre el elenco estadounidense y el jugador lo cual habrían generado su disconformidad.

El hombre de prensa aclaró que el acuerdo entre Universitario y Kansas City sigue en pie, pero es el monto que César Inga iba a recibir lo que se modificó con el pasar de las horas. La operación no se ha caído totalmente, pero de no alcanzar buen puerto verías las otras opciones que aparecieron desde Grecia e Inglaterra.

"Si bien sigue todo acordado entre la U y Kansas City (pero aún no se materializa en firma), el problema pasa porque se está lejos en la negociación sobre las condiciones del contrato del jugador en sueldo y demás detalles. Kansas aduciría que invirtió más de lo previsto en la propuesta por la compra del pase y eso hace que su presupuesto se reduzca. ¿Está caído? Desde el entorno de Inga señalan que no y esperan llegar a un punto medio con el club de la MLS o activarán las otras opciones del Watford o Grecia", indicó.

Mantiene idea de emigrar

En esa misma línea, Kevin Pacheco indicó que la razón de la pausa en la operación es la aparición de otras propuestas desde el exterior lo que habría movido los planes del futbolista. Según precisó. la consigna del también jugador de la Selección Peruana es salir sí o sí al fútbol extranjero.

"Sobre César Inga a Kansas: partida del defensa a la MLS a esta hora no es confirmada. Si bien las negociaciones estaban bien avanzadas, aún no había firma y aparecieron otras alternativas del extranjero. La idea del jugador sigue siendo emigrar. Se debe definir todo esta semana", expresó.

En resumen, todo haría indicar que el inminente traspaso de César Inga al Kansas City se habría frustrado en las últimas horas debido a desacuerdos económicos. A su vez, la idea del futbolista es jugar en el fútbol extranjero ya que cuenta con otras opciones para hacerlo.