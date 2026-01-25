Felipe Vizeu y su compromiso con Sporting Cristal: "Con esta camiseta tenemos que sacar todo"

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal se presentó ante su hinchada en la Tarde Celeste con triunfo sobre la Universidad Católica de Ecuador (3-1) y el autor de uno de los goles fue Felipe Vizeu. El delantero brasileño está llamado a ser la referencia en ataque, por lo que esté tanto le motiva a cumplir con el compromiso que tiene con el cuadro celeste.

Inicio con buen pie

Aunque no fue de la partida, el ariete ingresó en el complemento por Irven Ávila y al minuto 70 tras un pase de Gustavo Cazonatti, marcó el tanto definitivo. Tras el partido, fue entrevistado por L1 Max, hablando sobre el inicio de la temporada y las ganas de aportar al equipo con sus anotaciones.

"Agradecer a Dios por estar aquí otra vez, un gran club. Sabemos que de todos nuestro objetivos que tenemos para esta temporada, llegamos hace un tiempo ya, estamos todos juntos, listos. Sabemos que era un partido de presentación, pero siempre que entramos en la cancha con esta camiseta tenemos que sacar todo, hacer lo mejor", indicó Vizeu.

De cara al inicio de la Liga1, en el que los celestes visitará el Cusco para medirse con Deportivo Garcilaso, el delantero de 28 años manifestó que el equipo tendrá que enfocarse en ese encuentro para iniciar bien el torneo. Sabe que por la altura habrá un extra de dificultad, pero tiene las claves para sacar un buen resultado.

"Salimos felices, con una victoria. Ahora tenemos que concentrar más hasta la próxima semana porque la temporada inicia. Tenemos un partido difícil, en la altura, entonces continuar con mucha humildad, tranquilidad, trabajando mucho porque sabemos de nuestro objetivo este año", precisó.

Solo requería de pretemporada

Ante las dudas de los hinchas 'cerveceros' por el aporte que puede hacer en ataque, el ariete brasileño aseguró que con un año nuevo, se renueva el pensamiento. Por tal motivo, con la pretemporada realizada, cree estar en condiciones de ser la carta de gol.

"Sé que puedo entregar, lo que puedo hacer de mis goles. Ahora se cambia todo, la cabeza, la mentalidad, porque va a iniciar la temporada, la competición y esto importa. Gracias a Dios inicié con gol, delante de los hinchas, esto me da más confianza para que pueda ser un año muy feliz, de muchos goles para nosotros", sentenció.

Luego del triunfo por 3 a 1 sobre Universidad Católica de Ecuador, Felipe Vizeu, uno de los autores de los goles, habló. El delantero se mostró optimista y comprometido con conseguir grandes cosas con Sporting Cristal.