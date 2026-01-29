El viento jugó su partido: Banner de auspiciadores cayó sobre Mano Menezes en su presentación oficial

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó oficialmente este jueves 29 de enero al brasileño Mano Menezes como nuevo director técnico de la Selección Peruana. El evento, realizado en la Videna y transmitido por Bicolor+, estuvo marcado por un incidente inesperado: el banner de auspiciadores ubicado detrás de los conferencistas cayó producto del viento, golpeando a los panelistas y al propio Menezes.

El blooper generó reacciones mixtas. Mientras algunos asistentes y usuarios en redes sociales lo tomaron con humor, otros criticaron la falta de previsión del equipo encargado del armado del escenario. Tras el incidente, el panel fue recolocado y la conferencia continuó con normalidad.

Bienvenida institucional

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, abrió la conferencia destacando que la llegada de Menezes representa una nueva etapa para que el pueblo peruano vuelva a abrazarse con triunfos y alegrías, considerando la extensa trayectoria que trae consigo.

El director de fútbol, Jean Ferrari, subrayó que el técnico cumple con el perfil buscado para liderar un proceso de recambio generacional y reestructuración. Fue precisamente durante su intervención que ocurrió el desplome del panel, interrumpiendo brevemente el acto.

Qué fue, Mano pic.twitter.com/LeBGgEkZhR — Pase Del Desprecio (@pasededesprecio) January 29, 2026

Declaraciones de Menezes

El entrenador brasileño, de 63 años, agradeció la confianza y aseguró que su objetivo es devolver protagonismo a la Bicolor.

"Sabemos que en los últimos años no han sido los mejores, pero estamos aquí para hacer algo que haga que Perú sea protagonista. Asumir esa responsabilidad de reconstrucción me alegra, sobre todo porque ya estuve en 2010 con Brasil."

Menezes también reveló que todos los jugadores tienen las puertas abiertas, mencionando que conversará con técnicos locales y que no impondrá vetos a referentes como Paolo Guerrero o Christian Cueva. Además, destacó que el fútbol moderno exige defensas y arqueros "que sepan jugar con los pies", anticipando un enfoque táctico basado en el juego posicional.

"Pretendo conversar con todos los técnicos para conocer cómo están viendo el fútbol local y trasladar su experiencia al proyecto que estamos construyendo. Todos los jugadores tienen las puertas de la selección abiertas. No es correcto llegar y establecer retos a personas que ya hemos visto jugar; todos tienen las puertas abiertas de la selección."

Próximos pasos

El nuevo DT debutará en la fecha FIFA de marzo con amistosos ante Senegal en París y Jordania, según adelantó la prensa especializada. También se confirmó que su asistente Thiago Kosloski asumirá la dirección de la selección sub-20, integrando el proyecto de desarrollo.

La presentación de Mano Menezes como nuevo DT de Perú estuvo marcada por un incidente insólito que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Más allá del incidente, el técnico dejó en claro su compromiso con la reconstrucción de la Bicolor y el inicio de un proceso que busca devolver competitividad internacional al equipo.