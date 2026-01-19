¿Habrá playoffs? Liga1 dio a conocer el formato que tendrá el campeonato de la temporada 2026

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A 11 días del comienzo de la temporada 2026 de la Liga1, se presentó el formato que tendrá el campeonato. La página oficial del certamen dio a conocer las etapas que tendrá y cómo se definirá al campeón, en el que precisa si habrán playoffs o el campeón será por puntaje acumulado.

Se dividirá en tres

Al igual que en los últimos años, el torneo que antes era denominado descentralizado, tendrá tres fases. La primera denominada Apertura, la segunda Clausura y la última Playoffs. Las dos primeras será un todo contra todos en partidos de ida y vuelta, mientras que en la última se definirá al campeón nacional.

Como son 18 los equipos participantes de la edición 2026, serán 17 los compromisos que juegue cada uno por rueda, dejando un total de 306 duelos en total. Los cuatro primeros del acumulado no solo accederán a la postemporada, sino que clasificarán a la Copa Libertadores 2027.

Por otra parte, del quinto al octavo lugar, obtendrán una plaza para la primera ronda de la Copa Sudamericana del año siguiente. Con respecto al descenso, aquellos que acabe en las casillas 16, 17 y 18, perderán la categoría y deberán disputar la Liga2 el próximo curso.

Aquellos que culminen entre el noveno y el decimoquinto puesto, no tendrán la oportunidad de jugar los playoffs, un torneo internacional y se librarán de la baja. Este espacio les garantizará su presencia un año más en la máxima categoría nacional.

Así se define al campeón

Para conocer al cuadro que alzará el título al final de la campaña, se mantendrá el mismo sistema que en 2025. El ganador del Apertura y el Clausura accederán de forma automática, así como los dos mejores de la tabla acumulada. Cabe precisar que deberá acabar entre los siete primeros en la clasificación general.

Si un mismo equipo se impone en ambos torneos cortos, automáticamente se quedará con el torneo y del 2° al 4° lugar deberán disputar una serie para definir al subcampeón. El tercero contra el cuarto y el ganador de este duelo frente al segundo, jugando en partidos de ida y vuelta.

La Liga1 dio a conocer el formato que tendrá la edición 2026, que será similar a la temporada anterior. Se jugará con Apertura, Clausura y Playoffs, y se diferenciará solo por la ausencia de un equipo que descansará, dado que para este año el número de equipos participantes es par.