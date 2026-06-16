Neymar anuncia que será padre por quinta vez junto a Bruna Biancardi: "Voy a armar una banda"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Neymar vuelve a estar en el centro de la atención mediática, aunque esta vez por una noticia familiar. El futbolista brasileño anunció que será padre por quinta vez junto a su esposa, la influencer Bruna Biancardi. La pareja reveló que espera una niña, quien se convertirá en su tercer hijo en común y ampliará una familia que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Neymar volverá a ser padre

El anuncio se realizó durante una emotiva reunión familiar en Estados Unidos y fue compartido posteriormente en redes sociales. A través de un video, Neymar y Bruna mostraron el momento en que descubrieron el sexo de su próximo bebé mediante una dinámica con pintura. La emoción se apoderó de los presentes cuando confirmaron que se trata de otra niña.

La celebración reunió a varios integrantes de la familia. En las imágenes aparecieron Bruna, las pequeñas Mavie y Mel, además de Davi Lucca, el hijo mayor del delantero. El ambiente estuvo marcado por las bromas, las risas y la felicidad de una pareja que atraviesa una nueva etapa tras varios altibajos en su relación.

Con esta nueva llegada, Neymar alcanzará la cifra de cinco hijos. Su primogénito es Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas. Posteriormente llegaron Mavie y Mel, nacidas de su romance con Bruna Biancardi. A ellos se suma Helena, hija de una relación con la modelo Amanda Kimberlly, y ahora la bebé que viene en camino.

Las infidelidades de Neymar

El historial sentimental del astro brasileño ha estado acompañado de una intensa exposición pública. A lo largo de los últimos años, diversas controversias relacionadas con su vida privada han generado titulares y puesto a prueba su relación con Bruna, quien ha permanecido en el foco mediático debido a los constantes rumores alrededor del futbolista.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Neymar reconoció públicamente una infidelidad mientras Bruna se encontraba embarazada de Mavie. La situación provocó una fuerte ola de críticas y llevó al jugador a pedir disculpas. Aunque la relación continuó, el hecho dejó en evidencia las dificultades que atravesaba la pareja.

Meses después, una nueva polémica sacudió la vida sentimental del delantero cuando se confirmó el nacimiento de Helena, hija de Amanda Kimberlly. La noticia sorprendió a muchos seguidores, ya que Neymar mantenía una relación con Bruna durante ese periodo. El acontecimiento provocó una separación temporal entre ambos.

Sin embargo, con el paso de los meses, Neymar y Bruna lograron reconciliarse y reconstruir su vínculo. La pareja retomó sus proyectos familiares, se casó y posteriormente dio la bienvenida a Mel. Ahora, con la llegada de una nueva hija en camino, ambos buscan consolidar una etapa marcada por la estabilidad, dejando atrás las controversias que durante años acompañaron su historia de amor.