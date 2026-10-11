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Partidos de HOY, domingo 11 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 11 de octubre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 11 de octubre
Programación de partidos de hoy, domingo 11 de octubre (Composición: Exitosa)

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/10/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 11 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Culmina la décimoprimera fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético de Sullana — L1 MAX
  • 6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay dos partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Hull City vs. Everton — Disney+
  • 10:30 a.m. | Liverpool vs. Manchester CIty — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

  • 9:15 a.m. | Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — DSports
  • 11:30 a.m. | Real Betis vs. Osasuna — DSports
  • 2:00 p.m. | Racing de Santander vs. Valencia — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Termina la sexta jornada del campeonato italiano, hay cuatro partidos programados:

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  • 8:00 a.m. | Lazio vs. Monza — Disney+
  • 8:00 a.m. | lecce vs. Bologna — Disney+
  • 11:00 a.m. | Sassuolo vs. AC Milan — Disney+
  • 1:45 p.m. | Cagliari vs. Juventus — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

FInaliza la quinta fecha del campeonato alemán, hay dos partidos programados:

  • 8:30 a.m. | Colonia vs. Borussia Monchengladbach — ESPN
  • 10:30 a.m. | Freiburg vs. Schalke 04 — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay seis partidos programados de pronóstico reservado:

  • 12:45 p.m. | San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — Disney+
  • 3:00 p.m. | Platense vs. Argentinos Juniors — Disney+
  • 3:00 p.m. | Rosario Central vs. Independiente de RIvadavia — Disney+
  • 5:15 p.m. | Racing vs. Belgrano — Disney+
  • 7:30 p.m. | Talleres vs. Independiente — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 30 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

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  • 2:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Santos — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Flamengo vs. Fluminense — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Gremio vs. Internacional — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Palmeiras vs. Corinthians — Fanatiz
  • 5:30 p.m. | Bahía vs. Mirassol — Fanatiz

Este domingo 11 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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