China: rescatan a 6 mineros tras permanecer 30 horas atrapados luego de temblor

Tras casi 30 horas de búsqueda, se logró rescatar a seis trabajadores de una mina ubicada en la provincia de Heilongjiang luego de registrarse un fuerte temblor en la zona.

Rescatan a 6 mineros atrapados dentro de socavón en China

Este jueves 11 de setiembres, las autoridades locales han rescatado a los seis mineros que quedaron atrapados dentro de la mina de carbón Fuli en la provincia nororiental china de Heilongjiang.

Según informaron las autoridades locales, el rescate duró más de treinta horas de operaciones de búsqueda y socorro tras un movimiento telúrico de origen minero que golpeó el miércoles la mina de carbón. Con este movimiento, se dañaron secciones de túneles subterráneos que dejaron a los seis mineros atrapados dentro del socavón.

Partes de los trabajadores tuvieron que ser inmediatamente llevados al servicio médico tras las largas horas de espera pues las condiciones dentro del socavón como la falta de ventilación, presencia de metales pesados en el aire o la falta de agua, pudieron afectar gravemente a los trabajadores de mina.En el rescate, los seis mineros fueron acompañados por especialistas médicos y de primer rescate.

En las imágenes compartidas por un medio de noticias, se observa la salida de uno de los mineros con la cabeza cubierta para evitar una fuerte exposición a la luz solar tras permanecer en bajas temperaturas. Afortunadamente, la culminación de las labores de rescate fueron confirmadas por el medio estatal Xinhua noticias.

China, uno de los productores de oro más importantes del mundo

Durante más de una década, China se ha posicionado como el mayor producto de oro del mundo al producir alrededor de 350 a 370 toneladas de este mineral al año. Debido a su potencialidad, muchas de las empresas son operadas por el mismo Estado o con fuerte presencia de este.

Dentro de las principales empresas mineras destacan China National Gold Group Corporation, Zijin Mining Group y Shandong Gold Mining, entre otras.

Al mismo tiempo que existe una gran producción en el país liderado por Xi Jinping, también se han cuestionado las condiciones laborales de los trabajadores chinos dentro de estas empresas. Un claro ejemplo de esta situación, el reciente rescate de los seis mineros chinos que quedaron atrapados por las propias operaciones mineras.