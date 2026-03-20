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Rompe su silencio

Rabanal y sus primeras palabras tras quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario

Luego de que la Comisión de Apelaciones levantara la sanción contra Javier Rabanal en Universitario de Deportes, el entrenador rompió su silencio.

Javier Rabanal y sus primeras palabras
Javier Rabanal y sus primeras palabras (Difusión)

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/03/2026

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Tras conocerse que Javier Rabanal quedó absuelto por la Comisión de Apelaciones con Universitario de Deportes, el entrenador no tardó en pronunciarse y dar sus primeras impresiones sobre la decisión.

Comisión de Apelaciones revoca sanción

La noticia generó revuelo en el entorno de Universitario. La Comisión de Apelaciones decidió revocar la sanción impuesta al técnico Javier Rabanal tras el incidente que protagonizó con hinchas de Sporting Cristal.

Según lo informado, el club presentó una apelación exclusivamente por el caso del entrenador, lo que finalmente tuvo resultados positivos. Con esta decisión, Javier Rabanal podrá volver a estar en la zona técnica en los próximos partidos, algo que el comando técnico celebró.

Javier Rabanal y sus primeras palabras

Antes de viajar a Cutervo para el duelo frente a Comerciantes Unidos, Javier Rabanal se dirigió a la prensa y no se guardó nada. El estratega de la 'U' dejó un mensaje claro sobre lo vivido.

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"He tenido que estar fuera del banquillo por una cosa que no tenía razón de ser y he tenido que cumplir un partido. Al final se hace justicia y ahora vamos a ir para adelante", expresó el técnico.

El entrenador de la 'U' también aprovechó para referirse al rumbo del equipo en el torneo: "Nos enfocamos en el Torneo Apertura", dejando claro que ahora su mente está puesta completamente en lo deportivo.

Sin embargo, también lanzó una reflexión más amplia sobre el contexto del fútbol local. "Desde mi humilde opinión las constantes denuncias le quitan credibilidad a la Liga 1", comentó.

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Universitario vs Comerciantes Unidos

Con la sanción ya levantada, Universitario podrá contar nuevamente con Javier Rabanal en el banco técnico, un factor clave para los próximos compromisos del Torneo Apertura 2026.

El equipo crema sigue enfocado en sus objetivos y en mantenerse competitivo en la temporada, mientras el técnico busca consolidar su idea de juego con el plantel completo.

Hay que recordar que se viene un partidazo en Cutervo entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes. La cita es este sábado 21 a la 1:15 de la tarde. Pasa la voz que la transmisión va por L1 Max y L1 Play.

Así, Javier Rabanal y sus primeras palabras tras quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario reflejan un mensaje de tranquilidad y enfoque en lo deportivo, luego de una decisión que le permite volver al banquillo y continuar al mando del equipo en la Liga 1.

Temas relacionados Comisión de Apelaciones entrenador Javier Rabanal Liga 1 sanción Torneo Apertura Universitario de Deportes

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