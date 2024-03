Ricardo Gareca explotó contra Yotún durante goleada de Brasil a la Selección Peruana: ¿Qué le dijo el 'Tigre'?

El volante de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, reveló que vivió un tenso momento con Ricardo Gareca, quien explotó por la goleada de Brasil a la Selección Peruana en la Copa América 2019.

En el podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán y 'Yoshi' recordaron el tenso momento que se vivió en el entretiempo del partido entre la 'Blanquirroja' y los brasileños

Asimismo, el capitán de los 'cerveceros' explicó qué pasó con el entrenador argentino y señaló que interrumpió a Gareca durante la charla técnica que brindaba en el camerino.

"El profe agarraba las sandalias para poner la alineación, tipo con los carnets, movía las sandalias, en una de esas tira una sandalia en mi puesto y dice el nombre de Peña. Yo digo '¿Peña?, pero si él no está jugando', el profe dice 'sale Yotún', tiré mi zapato", narró.

Posteriormente, el exjugador de Alianza Lima aseguró que la reacción de Yotún provocó el enojo de Ricardo Gareca, quien "se calentó" y le dijo: "a mí no me respondas".

"Al profe no le gusta que le hagan gestos y mi compare le hizo un gesto. El profe se calentó y le dijo 'a mí no me respondas'", aseveró.