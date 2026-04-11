Elecciones 2026: Presidente del JNE manda un mensaje a la ciudadanía previo a los comicios este 12 de abril

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A pocas horas de las elecciones generales del domingo 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, difundió un mensaje oficial a través de las redes sociales de la institución.

En su pronunciamiento, llamó a los peruanos a participar con responsabilidad en lo que calificó como una "fiesta democrática" y aseguró que el organismo electoral garantizará la transparencia y legalidad de todo el proceso.

El llamado a la ciudadanía

Burneo destacó que cada ciudadano es protagonista del presente y futuro del país, y que el voto constituye la expresión más genuina de la libertad. Subrayó que la jornada electoral no solo implica elegir autoridades, sino también renovar el compromiso con la democracia y con las generaciones venideras.

"El voto es la expresión más genuina de nuestra libertad, instrumento con el que el pueblo decide el rumbo del Perú, hagámoslo de manera informada, consciente, libre y secreta, como garantía de una decisión auténtica y responsable."

Garantías institucionales

El titular del JNE aseguró que la institución actúa con independencia y firmeza, y que se ha desplegado un equipo de fiscalizadores en todo el país para velar por el cumplimiento de las reglas y el respeto a la voluntad popular. Reconoció la entrega y profesionalismo del personal del JNE para asegurar que cada voto sea respetado y reflejado fielmente en los resultados.

"Ese es nuestro deber y nuestra promesa: trabajar para que cada voto sea respetado, para que cada decisión ciudadana cuente y se refleje fielmente en los resultados."

Burneo recordó que en esta jornada se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el nuevo Congreso bicameral, así como a los representantes ante el Parlamento Andino. Más allá de los cargos, enfatizó que se trata de decidir el país que los peruanos quieren construir.

Asimismo, invocó a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad y compromiso su labor, y exhortó a los actores políticos a actuar con respeto y altura democrática, esperando los resultados con serenidad.

"Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas."

Mensaje del Presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con motivo de la jornada electoral de este domingo 12 de abril. #EG2026 pic.twitter.com/Dmfl6Swp1Q — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Un momento desafiante

Burneo cerró su mensaje con un llamado a la unidad y al civismo, recordando que el Perú ha sabido enfrentar momentos desafiantes de su historia y que ahora está llamado a demostrar fortaleza y compromiso con la democracia.

"Hagamos de mañana, 12 de abril, una jornada ejemplar, que el Perú le muestre al mundo su madurez democrática, su civismo y su esperanza en el futuro. Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado. El Perú decide."

El mensaje del presidente del JNE busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral y subrayar que la transparencia y el respeto a la voluntad popular están garantizados. En vísperas de una jornada decisiva, Burneo apeló al civismo y a la unidad nacional, recordando que cada voto será respetado y que el futuro del país depende de la participación consciente y responsable de todos los peruanos.