Pamela Franco rompe su silencio sobre posible matrimonio con Christian Cueva

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras las fuertes especulaciones en redes y medios, Pamela Franco decidió hablar con claridad sobre su vínculo con Christian Cueva. La cantante rompió su silencio y se refirió a los comentarios que señalan un posible matrimonio.

Pamela Franco desmiente matrimonio

Durante su estadía en Lima, Christian Cueva fue visto junto a Pamela Franco disfrutando de momentos que algunos calificaron como románticos. Las imágenes y las apariciones públicas no tardaron en generar especulaciones sobre un posible compromiso entre el futbolista y la cantante.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla como parece. Pamela Franco optó por ponerle fin a los comentarios exagerados, recordando que Christian Cueva se encuentra en medio de un proceso personal con su esposa, Pamela López, y que cualquier suposición sobre matrimonio es "fuera de lugar" y "no tiene ni pies ni cabeza".

"No (hay matrimonio). Todo tranquilo, pero hasta la pregunta no va. Todos sabemos que Christian está llevando un proceso y que en ese momento se diga eso está fuera de lugar, no tiene ni pies ni cabeza", afirmó la artista.

Pamela Franco habla de la "fiesta" con Emelec

Pamela Franco también se refirió a su reciente viaje a Ecuador, que coincidió con especulaciones sobre una supuesta fiesta donde participaron jugadores del Emelec.

La artista aclaró que no ofrecería detalles sobre el evento y que su relación con Christian Cueva se mantiene en un plano adulto y respetuoso, sin intromisiones ni interpretaciones erróneas.

"Tenemos poco tiempo y tratamos de aprovecharlo. He hablado con él, obviamente hablamos de todo y yo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy su vocera, somos personas adultas. Él elige los medios donde contestar y yo, por mi parte, también", explicó Pamela Franco.

¿Qué dijo sobre los hijos de Christian Cueva?

Christian Cueva disfrutó de momentos especiales con sus hijos tras lograr la conciliación del régimen de visitas con su —todavía— esposa, Pamela López. El futbolista se mostró feliz, demostrando que quiere recuperar el tiempo perdido y acercarse a sus pequeños.

Sobre el tema, Pamela Franco comentó: "En ese tema, he tratado de no hablar mucho porque siempre se malinterpreta por todo lo sucedido. Prefiero mantenerme al margen. Él es feliz en todos los aspectos de su vida. Yo también voy a compartir esa felicidad".

El regreso de Christian Cueva al Perú y sus encuentros con Pamela Franco encendieron rumores sobre un posible matrimonio, pero la cantante dejó en claro que todo es producto de especulaciones.