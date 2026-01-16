Evelyn Vela sobre agresión a Samahara Lobatón: "No es un animal para que la maltraten de esa manera"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la polémica generada en redes por la agresión a Samahara Lobatón, Evelyn Vela decidió aclarar los comentarios que la señalaron de burlarse de la situación. La empresaria enfatizó que su mensaje sobre el karma fue malinterpretado y reafirmó su solidaridad con la hija de Melissa Klug.

Evelyn Vela aclara malentendido

La controversia comenzó cuando Evelyn Vela publicó en sus redes sociales una polémica frase sobre el karma, justo cuando circulaban imágenes de la agresión que habría sufrido Samahara Lobatón. Muchos interpretaron que el mensaje iba dirigido a la influencer, generando críticas y comentarios negativos.

"No. Más bien me da pena por lo que ha pasado, pues es mujer, pero eso lo tiene que arreglar junto a su familia. Espero que estén unidos y salgan adelante", explicó Evelyn Vela para Trome, dejando en claro que su intención nunca fue burlarse de la joven.

La examiga de Melissa Klug también detalló que su mensaje había sido sacado de contexto: "Mi frase no fue por eso (Samahara), mi vida no gira alrededor de esa familia. Mi frase la puse porque me hackearon mis cuentas de TikTok y WhatsApp. No tenía ni la mínima idea de lo que le estaba pasando a la chica".

Evelyn Vela se solidariza con Samahara

Evelyn Vela señaló que tuvo la oportunidad de ver el video de la agresión, lo que la afectó profundamente. Contó que el material le fue mostrado por el maquillador que conocen en común.

"Sí. Me lo pasó su maquillador, el cual tenemos en común. Me dio mucha pena y me solidarizo con ella porque podría ser mi hija. Ella (Samahara) no es un animal para que la maltraten de esa manera", dijo.

Además, la empresaria respaldó a Melissa Klug, resaltando que su reacción de defender a su hija es la de cualquier madre: "Claro. Es la madre y tiene que salir a defender a su hija. Creo que todas haríamos lo mismo, somos unas leonas".

Sobre Bryan Torres, señalado como agresor, Evelyn Vela prefirió no emitir juicios: "No conozco al chico, solo lo he visto un par de veces, pero no es mi amigo, así que no podría decir cómo es, no sé nada de él".

Así, Evelyn Vela mostró su total solidaridad con Samahara Lobatón tras la agresión, dejando claro que jamás se burlaría de una situación tan delicada. La empresaria enfatizó que la influencer no merece ser tratada como un animal.