Melissa Klug denuncia desaparición de Bryan Torres tras difundirse video de agresión contra Samahara Lobatón

Después de que se filtrara un video de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, Melissa Klug salió a declarar que el cantante está desaparecido, mientras ella protege a su hija y a los nietos.

Bryan Torres desaparece tras agresión

Melissa Klug no dudó en ir al departamento de Samahara Lobatón en Surco, lugar al que no ingresaba desde hace dos años por motivos personales. En imágenes difundidas por un medio se pudo ver el emotivo reencuentro entre madre e hija, con un largo abrazo que reflejó la preocupación y el apoyo familiar.

"Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo", declaró Melissa Klug.

El objetivo de su visita fue resguardar a Samahara Lobatón y a los menores ante la desaparición de Bryan Torres, cuya ubicación sigue siendo desconocida. La empresaria explicó que su hija estaba sola en el departamento cuando llegaron con la policía. "Sí, estaba sola porque esa 'rata' está escondida", indicó.

Caso de Samahara ya está en la Fiscalía

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que abrió una carpeta de investigación por el episodio de violencia. Melissa Klug confirmó que la denuncia formal ha sido presentada y que Samahara Lobatón solo deberá rendir su declaración para que el proceso judicial avance.

"Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara", explicó la empresaria.

Para garantizar la seguridad de su hija y nietos, Melissa Klug decidió trasladarlos a su domicilio, asegurando un entorno protegido mientras se desarrollan las investigaciones. "Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese", comentó.

Melissa Klug también se mostró firme en su papel de madre, recordando que protegerá a sus hijos y nietos sin importar el tiempo ni las circunstancias.

"Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos. Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite", declaró.

