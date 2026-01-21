Yahaira Plasencia rompe su silencio tras fuertes rumores y ¿confirma embarazo?

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la farándula tras fuertes rumores de embarazo. La salsera no solo rompió su silencio, sino que decidió enfrentar directamente las especulaciones que aseguraban que estaba en la dulce espera.

¿Yahaira Plasencia está embarazada?

Todo empezó el último fin de semana, cuando una seguidora envió una fotografía al portal de espectáculos Instarándula. En la imagen se veía a Yahaira Plasencia acompañada de Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', en una escena que para muchos fue más que cariñosa.

"¿Está embarazada? Él le acariciaba la pancita a cada rato", escribió la usuaria, desatando una avalancha de comentarios, teorías y mensajes que rápidamente se replicaron en TikTok, Instagram y X.

Yahaira Plasencia rompe su silencio

Lejos de guardar silencio, Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales anunciando una "noticia especial". Obvio, esto alimentó más los rumores.

Sin embargo, la verdadera sorpresa no tenía nada que ver con su vida personal, sino con su música, ya que la salsera apareció para anunciar el lanzamiento de un nuevo live session. Tras hacer el anuncio, la salsera aprovechó la atención del momento para ponerle punto final a las especulaciones.

"Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev*s**", expresó de manera directa y sin rodeos, dejando claro que no existe ningún embarazo y todo lo que se ha dicho no pasa de ser puro rumor sin sustento.

¿Qué pasa entre Yahaira y 'El Diablo'?

Pese a la ola de comentarios, hasta ahora Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez no han confirmado oficialmente una relación sentimental.

En declaraciones anteriores, la intérprete de 'Y le dije no' aseguró que no tiene un romance formal, aunque sí reconoció que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento.

"Todo muy buena onda, somos patas. No hay nada de malo, tengo derecho, estoy soltera. Me pueden ver con él o con otras personas, tengo muchos amigos. Que me hayan visto ahora ahí es casualidad", afirmó Yahaira Plasencia en su momento.

Por el momento, Luis Fernando Rodríguez no se ha pronunciado sobre los rumores ni sobre las imágenes difundidas, mientras todos en la farándula no paran de comentar el tema.

Así, Yahaira Plasencia decidió romper su silencio frente a los fuertes rumores que circularon en redes y dejó en claro que no está embarazada, sino que solo está con la regla.