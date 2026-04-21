Magaly no acepta las disculpas de Rodrigo Brand tras agresión a sus reporteros: "Regresa a tu país"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo contenerse al comentar el pronunciamiento que ofreció el actor Rodrigo Brand tras agredir a su equipo de reporteros en la madrugada del último domingo. La periodista afirmó que no acepta las disculpas del actor y pidió que el canal donde trabaja se pronuncie por el maltrato que sufrieron sus colaboradores.

Recordemos que, en la noche de ayer, Magaly mostró imágenes donde Rodrigo y su hermano agredieron a sus investigadores, solo porque le preguntaron sobre una posible relación con Mayra Goñi, quien es su protagonista en una telenovela de Latina. Hasta ese momento, nadie se había pronunciado al respecto.

Magaly destruye a Rodrigo Brand

En la más reciente edición de su programa, la 'Urraca' cuestionó duramente la actitud de Rodrigo y su hermano, preguntándose el motivo por el que reaccionaron con tal grado de violencia ante una simple pregunta, a la que pudieron no haber hecho caso.

"Él y su hermano son igualitos. Yo no sé si de chiquitos les pegaron o vivieron en un ambiente de mucha violencia. Yo siempre tiendo a analizar el porqué de la conducta de las personas y digo: quizá vivieron mucha violencia y ellos la normalizaron, y por eso responden con agresividad", analizó.

Además, leyó el comunicado en vivo y, tras revisar las disculpas, aseguró que lo más probable es que la producción de la novela en la que participa le dio un "jalón de orejas" para que se disculpe públicamente. "Seguramente le dijeron: 'encima que te traíamos siendo un nadie, todavía te vas a hacer un papelón'" , indicó.

Finalmente, Magaly dijo que el actor debería volver a su país tras el escándalo en el que se ha visto involucrado, y fue tajante al señalar que no acepta las disculpas ofrecidas. También indicó que está esperando un pronunciamiento oficial de Latina por los daños provocados a sus reporteros y a sus equipos de trabajo.

Las disculpas de Rodrigo Brand

Rodrigo Brand difundió un mensaje en sus stories de Instagram, donde reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas, afirmando que "no se sentía orgulloso" de la actitud que tomó en ese momento.

"No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas", escribió.

En medio de la polémica, Magaly Medina dejó claro que no tolerará agresiones contra su equipo y exigió responsabilidades. Mientras Rodrigo Brand intenta disculparse públicamente, la conductora espera que Latina se pronuncie y tome acciones, marcando distancia frente a cualquier acto de violencia contra trabajadores de prensa.