Pamela López afirma que ya NO tiene nanas y ella hace las labores de casa: "Amo cocinar"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lejos de los reflectores y del estilo de vida al que muchos creían que estaba acostumbrada, Pamela López reveló que actualmente no cuenta con apoyo en casa y ahora se encarga de los quehaceres.

Pamela López no contaría con ayuda doméstica

Pamela López se presentó en el programa 'Esta Noche' decidida a contarlo todo, no solo sobre su vida privada y actual relación con el cantante Paul Michael tras su polémica separación con Christian Cueva, el padre de sus hijos, sino que abordó algunos aspectos de su rol como madre y los cuestionamientos que giran en torno a ello, en especial por el monto que solicita para la pensión de alimentos de sus tres niños.

En ese marco, al inicio del show, la trujillana aseguró que se encuentra endeudada, asegurando que antes de la conciliación con el popular 'Aladino' y que este depositara S/12 mil para sus hijos, ella tuvo que realizar algunos préstamos, que aún no termina de pagar. Tras esta revelación, la conductora, la Chola Chabuca, le resaltó que con esa situación no le alcanzaría para pagarle a alguien que la ayude en casa.

Pamela López empezó a revelar cómo organiza su rutina diaria sin el apoyo de nanas, encargándose sola del hogar y de sus pequeños. Según relató, se levanta temprano para poder preparar los desayunos y alistarlos para mandarlos al colegio para, luego, encargarse de la limpieza y todos los quehaceres necesarios para mantener todo en orden.

"Me levanto todos los días a las 05:20 de la mañana, preparo el desayuno, preparo la lonchera, los mando al colegio, cocino, amo cocinar", indicó ante las cámaras de televisión.

¿Desde cuándo se quedó sin nanas?

Pero no todo quedó ahí, ya que sostuvo que de los S/ 12 mil que recibió destina S/8 mil para la pensión del colegio de sus hijos y que desde hace un año (desde el polémico comunicado de 'Cuevita') no venía recibiendo soporte para los alimentos. Agregó que no estaba preparada para esa situación y tener que exponerse a la televisión para poder sacar adelante a sus retoños y darles lo mejor.

Finalmente, hizo frente a las críticas y pidió no seguir juzgándola sin saber antes por todo lo que tuvo que pasar.

"Desde el día que él hizo un comunicado y dejo de percibir (Durante un año tú has hecho...) maravillas. (...) La gente juzga mucho, pero bueno, yo me metí de todo, estoy acá parada, no esperaba hacer esto, no estaba preparada, es lo que me toca y hoy en día aprovecho todas las oportunidades porque yo sé que el mundo de la tele es corto, va a pasar en algún momento", dijo Pamela López en 'Esta Noche'.

De esta manera, Pamela López confesó en 'Esta Noche' que desde hace un año no cuenta con ayuda en casa, adaptándose a su nueva vida y enfrentando las críticas por su polémico pedido de pensión para sus hijos.