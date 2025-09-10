Pamela López y Paul Michael lanzan 'La Clandestina' ¿indirecta para Pamela Franco?: "Para la chimbotana"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael siguen sorprendiendo y esta vez al revelar que lanzarán un nuevo tema musical titulado "La Clandestina". La trujillana no tardó en ser consultada si la canción sería alguna indirecta para alguna persona en especial; su respuesta causó gran revuelo en la farándula local.

Pamela López y Paul Michael alista primer tema juntos

Pamela López vuelve a ser el centro de atención y esta vez no por su conflicto legal con Christian Cueva por la pensión de alimentos de sus hijos o la conciliación que tuvo con el futbolista para que él pueda ver a sus retoños tras su polémica separación, pues bien, esta vez, la influencer sorprendió junto a su actual pareja, el cantante Paul Michael al revelar que tendrán su primer tema juntos.

Fue en el programa 'Ponte en la cola' que la ex de 'Cuevita', quien al lado de su pareja, confirmó su incursión musical y adelantó detalles sobre el sencillo que tienen en marcha ¿al mismo estilo del popular 'Aladino'?

Paul Michael se animó a interpretar una parte de "La Clandestina", que se trataría de una cumbia norteña. Según detallaron, hablaría del karma tras una aparente infidelidad.

"Tú no sabes amar, el karma te va a llegar. La vida se encargó de poner otra como tú en mi lugar", expresó el artista, a lo cual, López no dudó en agregar: "No te quise fallar", llevando sus manos sobre su cabeza para realizar el gesto de unos cachos, lo que dejó en shock a la reportera.

¿"La Clandestina" como indirecta a Pamela Franco?

Ante ese inesperado gesto, la reportera de 'Ponte en la cola' insistió en saber si el tema sería alguna indirecta para una persona en especial, como Pamela Franco por su polémico romance con Christian Cueva.

"(¿Para alguien en especial?) No, para quien le caiga, para quien se sienta clandestina (¿Para alguna chimbotana?) Para la chimbotana", declaró la trujillana entre risas, lo que ocasionó que la reportera del show rápidamente señalara: "No lo veas Franco, menos Cueva que pensamos que esta va con dedicatoria especial".

Como se recuerda, muchos de sus seguidores relacionarían el tema con la cumbiambera al recordar su conflicto con Pamela López tras la revelación de que el futbolista le realizó un yape cuando se encontraba pasando por un mal momento. De esta manera, la influencer acusó en reiteradas ocasiones a la cantante de ser "la amante" del padre de sus hijos años atrás.

De esta manera, Paul Michael y Pamela López sorprenden a todos al revelar que lanzarán su primer tema musical juntos titulado como "La Clandestina". El caso no tardó en ser vinculado con la ex de Christian Cueva, Pamela Franco.