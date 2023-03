Piqué le responde a Shakira y afirma que deberían "intentar proteger a sus hijos"

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista y líder de la Kings League, Gerard Piqué brindó su primera entrevista a la radio española RAC 1 donde se pronunció sobre los recientes acontecimientos de su vida, entre ellos su reacción a la exitosa canción colaborativa entre Bizarrap y Shakira: "Music Sessions #53".

Durante la conversación con Jordi Basti, Piqué contó que ha estado sucediendo durante los últimos meses en su vida profesional y personal. Por tal motivo, el presentador aprovechó para preguntarle al español si ya había escuchado el famoso hit de "Pa tipos cómo tú".

Gerard no pudo evitar reconocer que sí lo había hecho y dijo ""¡Sí!, sí obviamente. No, no voy a hablar del tema no creo que toque". Sin embargo, declaró que como padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos.

"Yo creo que las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres de intentar proteger a nuestros hijos y a partir de aquí no quiero decir nada al respecto", expresó el exfutbolista.

En esa misma línea, declaró que no se pronunciará acerca del tema pues prefiere que estén bien sus pequeños hijos Milan y Sasha.

Reveló que la relación con los menores siempre ha sido buena y comentó que no tiene inconvenientes con que se unan al mundo mediático.

"Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran", declaró tras contar que uno de los pequeños le pidió unirse a la Kings League.

Respecto a su salida del fútbol profesional, descartó que esto se haya debido a su separación con la cantante colombiana.

"Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados", declaró.

Polémica tras ruptura

Como se sabe, desde que se anunció su ruptura con Shakira los fanáticos no han dejado de estar al tanto de las declaraciones de ambos personajes.

Tras la confirmación de su relación con Clara Chía y los cuatros éxitos musical de la colombiana, el público se ha dividido. Hay quienes apoyan al exfutbolista por mantenerse al margen de las cámaras y "procurar a su familia"; mientras que otros muestran su solidaridad con Shakira y la tildan de icono del empoderamiento femenino por no dejarse callar.