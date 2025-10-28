Ica: Bus que trasladaba a trabajadores agrícolas sufrió accidente: Varias personas resultaron heridas

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la mañana del 28 de octubre, un bus que trasladaba a trabajadores agrícolas sufrió un accidente y se volcó cerca del fundo El Pedregal, en la región Ica. Como consecuencia de este hecho, varias personas resultaron heridas, siendo llevadas a diferentes centros de salud.

Accidente ocurrió antes de llegar a su destino

El vehículo de transporte conducía al personal a la zona agrícola donde desempeñaban sus labores, cuando de un momento a otro, el conductor de la unidad perdió el control y provocó que terminara con las llantas para arriba. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del cuerpo de Bomberos llegó para atender la emergencia.

Según los datos de la Sunarp, el vehículo, es un Mercedes Benz de placa X3A-957, propiedad de Cintya Vilcas Mitma. Este bus quedó recostado sobre un auto Daewoo Tico (placa Y1Q-573), que figura a nombre de la ciudadana Tatiana Muñoz Ormeño. No se ha llegado a conocer el número de personas afectadas.

Las primeras versiones señalan que el chofer perdió la estabilidad y producto de ello se volcó en plena vía de forma abrupta. Si embargo, esto todavía es materia de investigación para las autoridades, que buscan esclarecer el hecho y determinar si fue una falla mecánica o un error humanos.

Sunafil a cargo de la investigación

A causa de esto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició las labores de inspección. Además, la Intendencia Regional de Ica dio a conocer que ha iniciado a recopilar información sobre el estado operativo del vehículo, las condiciones laborales de los trabajadores y los protocolos de seguridad de la empresa agroexportadora a cargo.

"En relación al accidente de un vehículo que transportaba a trabajadores de una agroexportadora en El Pedregal, región Ica, y que dejó varios heridos, la Intendencia Regional de Ica de la Sunafil ya inició las actuaciones inspectivas respectivas para la verificación de los hechos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST)", indica la publicación en X.

🔴 #SunafilInforma:

✅ En relación al accidente de un vehículo que transportaba a trabajadores de una agroexportadora en El Pedregal, región #Ica, y que dejó varios heridos, la Intendencia Regional de Ica de la #Sunafil ya inició las actuaciones inspectivas respectivas para la... pic.twitter.com/vpVHrIcceq — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) October 28, 2025

De momento, los inspectores han recabado testimonios, registros de mantenimiento de la unidad y documentos relacionados a medidas de prevención y respuesta ante emergencias. Con los datos que puedan obtener, determinarán si se violaron normas que supusieron un riesgo para los empleados.

El accidente que sufrió un bus que trasladaba a trabajadores agrícolas de una empresa agroexportadora cerca del fundo El Pedregal, dejó a varias personas heridas. Los afectados fueron llevados a varios hospitales, mientras que las autoridades investigan el siniestro.