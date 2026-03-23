Vía Arequipa - Puno: Accidente entre miniván y camión deja al menos ocho fallecidos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las carreteras de nuestro país cobran nuevamente vidas, esta vez en el su del país, donde al menos 8 personas fallecieron la mañana de este lunes 23 de marzo por un trágico accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno, a la altura del kilómetro 178.

Trágico accidente

Una minivan que transportaba a más de 10 personas y venía de Challhuahuacho, en Apurímac, colisionó de manera frontal con un trailer brasileño a la altura del cruce con Espinar, en el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma, en Arequipa.

El accidente se registró alrededor de las 8:00 a. m., el impacto tan fuerte debó a ambos vehículos completamente destrozados, afectado principalmente a la miniván, dejando una escena sumamente trágica en plena carretera.

Según información policial, en el lugar habrían al menos cuatro cuerpos que salieron expulsados del vehículo y terminaron en la vía y otros que quedaron atrapados en la unidad. Las autoridades rápidamente llegaron hasta el lugar de los hechos para cerrar parte de la vía con el fin de facilitar el auxilio de parte de los servicios de salud a los sobrevivientes para trasladarlos hasta los hospitales más cercanos.

Cabe señalar que la cifra de fallecidos aún está actualizándose, por lo que aún no hay una lista con las identidades de las víctimas mortales y heridos. Hasta el momento se reportan tres personas que se salvaron de milagro, se trataría de dos pasajeros y del chofer de la unidad de carga pesada.

Accidente en Carretera Central

Un viaje turístico hacia el nevado Rajuntay terminó en tragedia la madrugada del domingo 22 de marzo, luego de que un vehículo con pasajeros se despistara en la Carretera Central y cayera por una pendiente en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, en Huarochirí. El accidente dejó al menos 8 personas fallecidas y más de 10 heridos, según reportes difundidos en las primeras horas.

De acuerdo con información recogida, el siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., cuando la unidad perdió el control en una vía carrozable rumbo al nevado. El vehículo rodó aproximadamente 80 metros cuesta abajo, lo que generó una escena de emergencia que movilizó a equipos de rescate y autoridades locales.

Según Canal N, efectivos policiales llegaron a la zona para auxiliar a los pasajeros que quedaron atrapados tras la caída. Al menos 12 personas heridas fueron trasladadas al hospital San Juan de Matucana, donde vienen recibiendo atención médica. Algunos de ellos presentan lesiones de consideración.







