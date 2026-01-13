Tragedia en la costa argentina: Ola gigante deja el saldo de al menos un muerto y 35 heridos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una ola gigante sorprendió a turistas y residentes en una playa de Santa Clara del Mar, en Argentina, la cual derivó en la muerte de al menos una persona y dejó más de 30 heridos. Este hecho provocó la evacuación del balneario así como la intervención de los sefrvicios de emergencia.

Ola gigante causa estragos en costa argentina

El último lunes 12 de enero, la Costa Atlántica de Argentina fue impactada por un fenómeno que algunos expertos locales han denominado 'meteotsunami', fenómeno meteorológico que se da en espacios costeros abiertos y que se conforman por olas progresivas debido a cambios de presión atomosférica y ondas graves. Pero aún no tiene verficación científica.

Cabe mencionar que, este hecho se registró durante la tarde cuando en la playa se encontraba colmada de diversos veraneantes que acudieron a disfrutar de una jornada amena, sin embargo, fue todo lo contrario. Los tomó por sorpresa y arrastró a varias personas con violencia.

El episodio dejó como saldo un hombre fallecido y al menos 35 personas heridas, según confirmó el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García. De acuerdo a los primeros reportes oficiales, la ola habría superado los 5 metros de altura y avanzó con fuerza.

De acuerdo a lo manifestado por testigos, el agua arrastró sombrillas, reposeras y pertenencias personales desencadenando un contexto de pánico hasta tal punto de obligar a los presentes a ayudarse entre sí a fin de evitar que puedan ser llevados por la correntada.

🌊🇦🇷 | Tragedia en la Costa Atlántica, Argentina: una ola gigante golpeó Santa Clara del Mar y Mar del Plata dejando 1 muerto y 35 heridos. pic.twitter.com/DSKq6Zu2av — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 12, 2026

Identifican a la persona que falleció

Según indicó García, la víctima mortal es un hombre que habría sido empujado violentamente por el agua y golpeó contra las rocas provocándole lesiones fatales. Este fue identificado, de acuerdo a Infobae, como Yair Amir Manno Núñez, de 29 años.

Además, con respecto a los heridos se registraron traumatismos de distinta consideración y el caso de una persona que sufrió un paro cardíaco, también numerosos lesionados leves.

Fenómeno se replicó en zonas cercanas

En tanto, frente al fenómeno, las playas de todo el distrito de Mar Chiquita, al cual pertenece Santa Clara del Mar, fueron evacuadas de forma preventiva. En paralelo, en la vecina ciudad de Mar de Plata , ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, también se produjeron olas inusualmente grandes durante la jornada.

Como vemos, una ola gigante en Santa Clara del Mar, en Argentina causó la muerte de una persona y otras 35 resultaron heridas, mientras que testigos afirmaron que minutos antes de la embestida, el mar se retiró de modo inusual.