Caen "Los talibanes de V.E.S." en almacén con más de 40 barriles de presunto combustible presuntamente adulterado

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la organización criminal conocida como "Los talibanes de Villa El Salvador", durante un operativo en el que se intervino un almacén clandestino con más de 40 barriles de combustible.

El hallazgo se produjo en dicho distrito, donde los agentes detectaron que los sujetos pretendían trasladar petróleo y gasolina para su presunta adulteración.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, explicó que el combustible incautado no cumplía con los requisitos establecidos por Osinergmin, lo que confirma la ilegalidad del almacenamiento.

"Estamos por conocer cuál era el fin de este almacenaje indebido e inadecuado, pero desde ya sabemos que no cumple con ninguna norma", señaló.

Modus operandi

De acuerdo con las primeras investigaciones, la red habría operado mediante el desvío de camiones que salían de la refinería de Ventanilla. Antes de llegar a su destino final, los vehículos descargaban parte del producto en el almacén intervenido.

Montúfar indicó que se trataba de un hurto sistemático, probablemente sin conocimiento de los propietarios, y subrayó que los camiones utilizados no contaban con autorización para el traslado de combustible, lo que los convierte en informales.

En el operativo fueron capturados tres sujetos, dos de nacionalidad peruana y un ciudadano extranjero. Según la PNP, se trata de integrantes de una red con poder adquisitivo suficiente para controlar zonas estratégicas de Villa El Salvador.

Montúfar advirtió que los detenidos serían solo una parte de una maquinaria criminal más amplia, dedicada al tráfico y adulteración de hidrocarburos.

Procedimiento legal

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que coordinará con la Policía las diligencias necesarias para determinar el alcance de las actividades ilícitas. Los detenidos fueron trasladados a la División de Investigación de Asuntos Sociales, y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la investigación.

Entre los bienes intervenidos figura también una minivan roja de placa ALI-708, que transportaba varias galoneras de combustible. Según la PNP, el vehículo no estaba diseñado para este tipo de traslado, lo que refuerza la hipótesis de un sistema informal y riesgoso para la seguridad pública.

La caída de "Los talibanes de Villa El Salvador" representa un golpe importante contra el tráfico ilegal de combustibles, un delito que no solo afecta la economía formal, sino que también pone en riesgo la seguridad de la población.

La investigación en curso buscará determinar la magnitud de la red y sus conexiones, mientras la PNP y el Ministerio Público avanzan en el proceso para desarticular por completo esta organización criminal.