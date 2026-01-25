Congreso iniciará este lunes 26 de enero la primera semana de representación del 2026

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 26 de enero iniciará la primera semana de representación del Congreso de la República en el 2026. Estas actividades se desarrollarán por cinco días, culminando el viernes 30, en el que los legisladores recogerán sugerencias ciudadanas y realizarán labores de fiscalización en los lugares que visiten.

De acuerdo al inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Parlamento, los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, deben mantener comunicación directa con los ciudadanos y distintas organizaciones sociales con el fin de recoger sus preocupaciones, necesidades y procesarlas conforme a las normas vigentes.

Por cinco días

A partir de mañana y por un plazo de cinco días calendario, los miembros de la representación nacional se trasladarán a sus respectivas circunscripciones electorales, bien de forma individual o grupal.

"Deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria", indica la disposición.

▶️Congreso inicia mañana semana de representación hasta el 30 de enero.

📌Los congresistas cumplirán labores de atención ciudadana y fiscalización en sus circunscripciones.👉https://t.co/N0PuVgz3xH pic.twitter.com/F4kOqvt3pH — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 25, 2026

Con respecto a los representantes por la circunscripción de los peruanos que residen en el extranjero, deberán cumplir siete días calendario continuos en la determinada jurisdicción.

Congresista solicitó su suspensión

Debido a la actual coyuntura y la moción de vacancia en contra del presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, el congresista Edward Málaga solicitó la suspensión de la semana de representación de enero. Esto para que se convoque a un Pleno extraordinario que debata la continuidad del mandatario.

El documento, dirigido a la primera vicepresidencia del Legislativo, subraya que el informe tiene una relevancia directa con la actual coyuntura política, pues menciona al hombre de negocios como operador de un engranaje de 13 compañías chinas que están bajo investigación.

"Solicitamos convocar con urgencia a Junta de Portavoces para cancelar la Semana de Representación y citar a un Pleno extraordinario para debatir el informe final sobre las irregularidades en obras y licitaciones de empresas chinas, que menciona a Zhihua Yang como su operador", escribió Málaga en X.

A partir de este lunes 26 de enero hasta el viernes 30 del mismo mes, se llevará a cabo la semana de presentación del Congreso de la República. Estas actividades oficiales se realizarán a pesar del pedido de un congresista de suspenderla para atender el caso 'Chifagate' en un Pleno extraordinario, lo que finalmente no fue atendido.