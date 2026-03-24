Primera fecha del debate presidencial 2026: Estos fueron los momentos más virales

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La primera fecha del debate presidencial 2026 dejó muchos momentos memorables que involucró a algunos de los 11 candidatos a lo largo de la jornada. Entre la propuesta al hablar de la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; e integridad pública y lucha contra la corrupción se registraron graves acusaciones e intercambio de palabras que quedaron inmortalizados en las redes sociales.

Los virales del primer grupo

Uno de los momentos más virales en redes sociales se dio durante el debate del tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, cuando era el turno de Carlos Álvarez, candidato por el partido País para Todos, quien a lo largo de los años se ha desempeñado como humorista e imitador de diferentes figuras políticas.

Durante su participación, se encontraba en la terca cuatro junto a José Luna Gálvez, de Podemos Perú y César Acuña, de Alianza para el Progreso, fue a este último a quien imitó al recordar sus palabras en un mitin durante la campaña electoral.

"Por otro lado, no sé el señor Acuña qué hace en este debate presidencial porque hace unas semanas escuché en un mitin donde decía 'Yo no quiero ser presidente'", en fue durante la última frase donde imitó la voz de Acuña, quien intentó no reírse, aunque finalmente no pudo aguantar la sonrisa ante la interpretación de Álvarez.

Otro episodio que se viralizó en rede de forma negativa para el candidato, se dio cuando en el bloque de inseguridad ciudadana a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, le quedaban solo 30 segundos y la moderadora le hizo una pregunta.

"Para el candidato López Aliaga, OSIPTEL levanta una cifra importante son cuatro mil celulares robados diarios, usted cuando fue alcalde asumió el compromiso de cerrar las Malvinas en aquel momento (...) No cumplió con este compromiso ¿Por qué ahora si lo haría?" —le preguntaron al candidato, a lo que respondió de la siguiente manera— "Prefiero no usar mis 30 segundos todavía".

Denuncias y acusaciones

Momentos tensos se registraron entre diferentes candidatos, el principal acusador de la noche fue Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza, quien se enfrentó a César Acuña, de Alianza para el Progreso, y posteriormente a Wolfgang Grozo, del Partido Políticos Integridad Democrática.

Al primero junto a su organización, lo acusó de formar parte de una organización criminal, comentario que tendrá una respuesta legal, pues el candidato anunció que lo denunciará por difamación. El abogado de Acuña, Elio Riera, consideró que lo expresado denigró y ofendió a su representado y a los militantes de su partido.

"Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá. ¡Seguimos firmes trabajando por un Perú mejor!", indicó en redes sociales.

En cuanto a Grozo, lo calificó de mentiroso por no haber aceptado en su momento que conocía a Zamir Villaverde, pese a las fotos que tiene con él. En respuesta, el candidato de Integridad Democrática anunció que lo denunciará al igual que Acuña.

"[¿Está pensando imponer una denuncia contra el señor Olivera?] Claro. Este señor está acostumbrado a hacer tonterías y media como está. Hablar cosas que están fuera del parámetro del contexto y la gente no hace nada. Voy a evaluar ponerle una demanda porque no puede alegremente injuriar y levantar falsos testimonios de la nada", aseveró.

La noche se selló con el encuentro entre Alex González, del Partido Verde, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. El primero le recordó al exburgomaestre que rompió su promesa de no renunciar a la alcaldía de Lima y aseguró que volvió la capital en la "potencia mundial de crimen" y sumado a ello usó su tiempo para mostrar una gran hoja con denuncias en su contra.

Es así que la primera fecha del debate presidencial 2026 tuvo momentos sumamente compartidos en redes sociales, entre intercambios de palabras, hasta denuncias e imitaciones.