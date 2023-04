"Vamos al cajero": Audios revelan que congresista Cordero recortaba hasta 75% del sueldo de trabajador

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

Un dominical reveló audios que respaldarían la acusación contra la congresista de Fuerza Popular (FP), María Cordero Jon Tay, señalada de haberle recortado hasta el 75% del sueldo a, por lo menos, un trabajador de su despacho.

"Vamos al cajero"

El ahora extrabajador del Congreso manifestó que la parlamentaria Cordero primero le exigió el 50% de su remuneración, que era cerca de 9 mil soles; así lo expuso el programa 'Punto Final'.

"El sueldo de asesor era casi 9 000 soles; entonces, tenía que pagarle entre 4 500 o 5 000 de manera mensual por un lapso de seis meses", precisó.

En las grabaciones de las conversaciones se escucha un audio, atribuido a la citada legisladora de FP, donde esta exige que su ahora exasesor haga el pago porque ya le habían depositado su sueldo. "Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez", se oye en el video.

En otro momento, se escucha la insistencia para que se "cumpla" con la referida exigencia: "Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora".

El 75 % del sueldo

Según el denunciante, hizo el depósito del pago solicitado mensualmente a la cuenta del técnico del área de Archivo del Congreso de la República, Braden Paredes Calla, con la condición de que estos dejaran de exigírseles luego de seis meses.

Sin embargo, indicó que estos continuaron tras pasar dicho periodo. De acuerdo al reportaje, al extrabajador se le empezó a pedir que remita el 75% de su remuneración, que sería destinado para la congresista.

Gastos

Según evidenció el referido programa, la legisladora también obligaba a que sus trabajadores cubran los gastos de los viajes que hacía a Tumbes durante las semanas de representación del Parlamento. El argumento de la congresista para exigir el dinero sería porque presuntamente debía devolver los favores recibidos durante la campaña electoral.

"Lo necesito [el dinero] ahora, yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar, y los señores estos están enfermos; enfermo José, enferma su esposa; y ellos me han ayudado, ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos [...] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos", afirma.

De igual manera, se expone que supuestamente Cordero Jon Tay tuvo que recurrir a empeñar sus joyas: "Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado, hasta mis alhajas de oro, ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas".

"¿Y mis cuentas quién las ve?, ¿Quieres que te diga más de mis deudas?, ¿Quieres que te las enumere y que te saque todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo?", se escucha en otro momento.

Acciones contra María Cordero

Como se recordará, por este caso, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la integrante de la bancada naranja, como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho. La indagación incluye a Braden Paredes como supuesto cómplice.

Por su parte, la Comisión de Ética Parlamentaria informó que sesionará de manera extraordinaria mañana, martes 18 de abril, para proponer una denuncia de oficio contra la legisladora.

Mientras tanto, el vocero de FP, Miguel Ángel Torres, anunció que el partido político liderado por Keiko Fujimori inició un proceso disciplinario, que terminaría con la expulsión de la acusada.

De esta manera, los mencionados audios fueron expuestos como pruebas ante la denuncia realizada por el que fue trabajador de María Cordero en contra de dicha congresista, a quien acusa de haberle recortado su sueldo hasta en un 75%.