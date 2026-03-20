¡Impactante! Ataúd cae en pleno sepelio y desata el horror entre los familiares: ¿Qué fue lo que pasó?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los sepelios suelen ser momentos muy tristes, ya que las familias protagonizan escenas de dolor al despedirse para siempre de un ser querido. Sin embargo, en México, un sepelio se volvió viral, no precisamente por el llanto de los familiares, sino por un incidente ocurrido en el preciso instante en que dejaban al difunto en su última morada.

Ataúd cae desde la altura

En un video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales, se puede apreciar el preciso instante en que un grupo de personas está dándole el último adiós a su ser querido. Un grupo de trabajadores del cementerio se dispone a dejar el ataúd en la parte más alta de un nicho; sin embargo, ocurre algo impensado.

El soporte, elaborado a base de tablas, donde estaban los trabajadores, colapsó repentinamente antes de que pudieran colocar el ataúd en su lugar. El incidente provocó que el féretro cayera estrepitosamente contra el piso y que el difunto quedara tendido fuera del mismo. Los familiares quedaron en estado de shock al ver al difunto fuera del ataúd, mientras que los asistentes intentaron ayudar a los trabajadores para que todo vuelva a la normalidad.

Reacción en redes sociales

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y, aunque varios lamentaron lo sucedido, otros se burlaron de la situación, especialmente por el hecho de que el ataúd haya caído justo en el momento en que iba a ser colocado en la gaveta donde permanecería por la eternidad.

"Así sí me quiero ir, armando desmadre hasta el final", "lo terminaron de matar", "¿el difunto está bien?", "afortunadamente el muerto terminó sin lesiones", "si no estaba muerto, lo terminaron de matar", "por eso mejor la cremación", "no deberían burlarse de esto, es un momento muy doloroso para la familia", "¿habrá hecho algo malo? Porque parece que no lo quieren dejar descansar en paz", fueron algunos de los comentarios más llamativos.

Diferencias entre sepelio y cremación

El sepelio tradicional, con ataúd, sigue siendo una de las formas más comunes de despedir a un ser querido. Este ritual permite a las familias vivir el duelo de manera más cercana, con velorios y ceremonias que brindan consuelo. Además, mantiene un fuerte valor cultural y religioso en muchas sociedades.

Sin embargo, la cremación ha ganado popularidad en los últimos años debido a su practicidad y menor costo. A diferencia del entierro convencional, no requiere un espacio físico permanente, lo que reduce gastos y facilita la conservación de las cenizas. Asimismo, es vista como una alternativa más rápida y sencilla.

Es así que, el hecho generó un intenso debate en redes sociales sobre el respeto en momentos de duelo y la seguridad en este tipo de procedimientos. Mientras algunos usuarios tomaron el incidente con humor, otros cuestionaron la falta de cuidado en el manejo del ataúd y pidieron mayor consideración hacia los familiares.