Precio del dólar en Perú y el tipo de cambio para HOY, sábado 20 de septiembre

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Perú, el dólar estadounidense cumple un papel fundamental tanto en la economía nacional como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, es importante estar informado sobre cuál es el precio de esta moneda para la jornada de hoy, sábado, 20 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar para este sábado?

El dólar ocupa un lugar central en la economía peruana. Su influencia va más allá del comercio internacional: afecta el ahorro, el crédito, los precios y la percepción de estabilidad económica. Por ello, su comportamiento es seguido de cerca por autoridades, empresas y ciudadanos.

En ese marco, te revelamos los valores que maneja la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la compra y venta de esta moneda estadounidense en Perú:

Compra: S/3.487

S/3.487 Venta: S/3.494

Estas cifras reflejan una leve variación del precio del dólar, en comparación de semanas pasadas y precisamente al día de ayer, donde la compra era de S/ 3.482 y la venta de 3.491.

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 19?

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que ayer, la divisa estadounidense cerró el tipo de cambio, ayer, 19 de septiembre, con alza a S/3,4990.

¿Pero por qué surgen estas variaciones en la cotización del dólar? Pues bien, se deberían a factores internos y externos que afectan la oferta y demanda de dólares en el mercado. Aquí te explicamos las principales razones de forma clara y ordenada:

Política monetaria de EE. UU.: Cuando la Reserva Federal (Fed) sube las tasas de interés , el dólar se fortalece globalmente. Los inversionistas prefieren colocar su dinero en activos en dólares, lo que incrementa la demanda de esta moneda en Perú y la encarece.

Cuando la Reserva Federal (Fed) sube las , el dólar se fortalece globalmente. Los inversionistas prefieren colocar su dinero en activos en dólares, lo que de esta moneda en Perú y la encarece. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el Inestabilidad política o económica: Cuando hay crisis políticas, protestas o incertidumbre económica, las personas y empresas buscan proteger su dinero comprando dólares.

Cuando hay crisis políticas, protestas o incertidumbre económica, las personas y empresas buscan proteger su dinero comprando dólares. Intervención del BCRP.

El tipo de cambio cerró ayer con alza a S/3,4990, según la última sesión cambiaria, según el BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.500

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados para mantenerte informado sobre las fluctuaciones que sufre el dólar en el país. También puedes acceder a estas entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

En resumen, conocer el precio y el tipo de cambio del dólar en Perú es fundamental, ya que esta moneda influye directamente en diversos aspectos de la economía nacional y en la vida diaria de las personas. Por ello, te revelamos la cotización de esta divisa para la jornada de hoy, sábado, 20 de septiembre.