Sismo de magnitud 4.5 sacude Tacna: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del sismo registrado HOY

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se registró un sismo de magnitud 4.5 en el sur del país, específicamente en Tacna alrededor de las 13:43 horas de la tarde de este domingo 2 de noviembre. Conoce más detalles a continuación.

Sismo de 4.5 en Tacna

Perú sigue temblando. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional sucedió durante esta tarde de domingo con una magnitud de 4.5 a 226 kilómetro al suroeste de la Ciudad Heroica.

Según la información obtenida desde la Red Sísmica Nacional que forma parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) tuvo una profundidad de 28 kilómetros y con una intensidad alcanzada entre II-III Tacna. Además, precisó que tuvo una latitud de -19.87 y una longitud de -71.13.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0725

Fecha y Hora Local: 02/11/2025 13:43:49

Magnitud: 4.5

Profundidad: 28km

Latitud: -19.87

Longitud: -71.13

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 226 km al SO de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 2, 2025

Por su parte el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de su reporte N°725-2025, indicó que el epicentro de tal movimiento telúrico se propició en el mar peruano.

Además, según los datos del módulo de monitoreo y análisis este fue calificado bajo en rango de color amarillo, categoría media en la escala de magnitudes de sismos. Hasta el momento, no se ha reportado heridos.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 ocurrido a 226 km al SO de Tacna, Tacna - Tacna. pic.twitter.com/JDHvzmlyb9 — COEN - INDECI (@COENPeru) November 2, 2025

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que tal registro no ha generado tsunami en el litoral peruano descartando reacciones operativas frente a tal movimiento.

Dirección de Hidrografía descarta alerta de tsunami

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Como se sabe, Perú se ubica en un territorio de alto movimiento de las placas tectónicas por encontrarnos en la zona denominada como "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" que genera movimientos recurrentes. Por ello, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.

que hay donde te encuentras, busque un No llame por teléfono. La línea suele saturarse en esos momentos, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Asimismo, se aconseja que ante un sismo similar se ubique las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Recuerda no llamar por teléfono, ya que la línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.