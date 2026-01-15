Clara Seminara se apiada de 'Yuca' y retira denuncia en su contra por delicado estado de salud

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras años de controversia, la actriz Clara Seminara ha dado marcha atrás a su denuncia interpuesta contra el comediante Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca', debido a su delicado estado de salud en el que se encuentra actualmente.

Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca'

La artista cómica concedió una entrevista a un medio local de espectáculos en el que ha revelado que por razones humanitarias ha decidido poner fin a la acusación por el presunto delito de tocamientos indebidos suscitado en 2019 cuando ambos formaban parte del elenco del programa humorístico 'El Wasap de JB'.

En tal sentido, reveló que es de su conocimiento que el actor de 73 años presenta un mal estado de salud, motivo por el cual solicitó al abogado que lleva su proceso legal que deje el tema de la denuncia atrás y la retire.

Adicionalmente, la también empresaria gastronómica sostuvo que si el comediante no se encuentra en las condiciones óptimas para afrontar un juicio "prefiero no seguir con eso". "Ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso", puntualizó.

De igual manera, fue clara en subrayar que no odia ni guarda rencor contra Enrique Espejo, aunque recalcó "él me faltó el respeto y yo lo denuncié". Además, desestimó que haya un motivo de venganza de su parte, sin embargo, afirmó que sí esperaba que le pida disculpas por lo que le hizo.

Añadió que se trataron de tergiversar las cosas y que "nunca se me trató como lo que soy, una víctima". Al ser consultada sí sabe algo más sobre la salud del humorista, atinó a responder que no sabe nada, sin embargo, deseó que se recupere.

JB habla del estado de salud de 'Yuca'

El reconocido comediante Enrique Espejo tuvo una inesperada y prolongada ausencia en el programa 'JB en ATV' lo que ocasionó que surjan especulaciones y preguntas sobre cuál sería la causa por la que no aparecía.

El hermetismo en torno a su alejamiento del espacio televisivo se rompió el pasado 20 de diciembre cuando Jorge Benavides brindó mayores detalles sobre el estado de salud de 'Yuca'.

"Creo que a estas alturas se dieron cuenta de que ya no está con nosotros físicamente. Gracias a Dios está vivo, pero está bien delicado. Creo que todos lo extrañamos.Yuquita ya no nos escucha, pero sé que existe la energía y la espiritual", refirió.

