Exponen CHATS que pondrían nuevamente en la mira a Christian Cueva: "Te juro por mis hijos que no la conozco"

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva parece estar nuevamente en la mira de la farándula peruana luego de que Pamela López sacara a la luz unos chats del futbolista negando haberle sido infiel con Nadeska Widausky. En las imágenes, el popular 'Aladino', no dudó en negar conocer a la exbailarina y juró este hecho por sus tres hijos.

Pamela López revela chats de Christian Cueva

Nadeska Widausky causó gran revuelo el último domingo tras confesar que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva cuando él aún estaba en una relación con Pamela López, entre los años 2021 y 2023.

Incluso afirmó que el hecho se habría dado cuando compartían unas cervezas en un departamento de Miraflores y que tras el "choque y fuga", el 'pelotero' se habría obsesionado con ella y le realizaba videollamadas a espaldas de la trujillana e incluso le llegó a regalar $1,000 y la invitó a Emiratos Árabes.

Tras la difusión de las declaraciones de Nadeska, Pamela López no tardó en reaparecer y exponer los chats que tuvo con él cuando decidió confrontarlo al notar un mensaje sospechoso enviado por la modelo, fechados en junio de 2021.

Christian Cueva negaba a Nadeska Widausky

Decidida a destapar las mentiras de su aún esposo, la influencer pasó las capturas de su conversación en Instagram con Cueva al programa de 'Magaly TV: La Firme', cuando el matrimonio ya atravesaba una fuerte crisis.

En las imágenes se puede apreciar que 'Aladino' negaba rotundamente conocer a Nadeska Widausky, incluso jurando por sus hijos que no existió ningún tipo de vínculo entre ellos. Asimismo, los mensajes del futbolista evidenciaban un cansancio por el interrogatorio de su entonces pareja y pese a las pruebas que tenía la trujillana en su contra, él la acusa de estar actuando mal.

"Pamela, basta. Ya te dije. No conozco a esa tipa. No sé por qué me escribe, no sé quién es, la verdad", se lee en uno de los chats. Pamela le responde lo siguiente: "Y porque m*** borras. Qué m*** escondes", visiblemente molesta por la aparente infidelidad del padre de sus hijos cuando no llegaban ni a los 9 años de casados.

Al ser confrontado por borrar sus mensajes, Christian Cueva respondió: "Por mis hijos que no borré nada. (...) Pamela, te estoy diciendo que no la conozco. ¡Dios mío, basta! La verdad que estás mal. Si quieres hablar, hablamos, no pasa nada. (...) Yo estoy tranquilo, ni conozco a esa tipa. Eres tú quien está intentando saber algo que realmente no hay"

Chats donde Christian Cueva negaba conocer a Nadeska.

Negó infidelidad y lo juró por sus hijos

Tras sacar a la luz estos chats, Pamela López no dudó en asegurar al programa de Magaly, que su intención no era buscar venganza, sino defender su versión y demostrar que las mentiras de Cueva ya eran constantes desde hace años.

Finalmente, con ironía, se pronunció sobre el juramento del futbolista sobre sus hijos: "¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: 'No la conozco, te juro por mis hijos'. El mismo speech, es increíble. Diosito ha tenido mucha piedad, porque si no mis hijos estarían en el cielo. 'Te juro por mis hijos que no la conozco'. Se quedó con que no la conocía, y mira".

Es así que tras sumarle el nombre de Nadeska Widausky a la lista de mujeres con las que Christian Cueva habría tenido una aventura durante su matrimonio con Pamela López, la trujillana no dudó en exponer un chat que tuvo con él y en el que le negaba haberle sido infiel con la exbailarina.