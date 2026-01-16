Fiscalía obtiene 9 meses de prisión preventiva para actriz peruana por homicidio en agravio de su pareja

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Puno solicitó y logró nueve meses de prisión preventiva contra la actriz peruana de cine, Danitza Pilco Laura, quien es investigada por el asesinato de su pareja.

Actriz peruana recibe 9 meses de prisión preventiva

Este viernes 16 de enero, el Ministerio Público, recurrió a sus canales oficiales para dar a conocer que la intérprete escénica recordada por interpretar a 'Rosaura' en la cinta cinematográfica 'Reynaldo Cutipa' recibirá la medida penitenciaria por el delito de homicidio en agravio de su pareja, Yeison Ronny Olivera Flores, de 20 años.

En tal sentido, el organismo constitucional que preside el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, acotó que de acuerdo a la investigación, que viene siendo llevada a cabo por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, "el deceso del agraviado se produjo en una habitación tras una discusión cerca de la medianoche del pasado 9 de enero".

Hechos bajo investigación

De acuerdo con la tesis fiscal, la investigada y la víctima convivían en un inmueble alquilado ubicado en el jirón Argentina N.° 130, en inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde ambos cursaban estudios superiores.

Además, las diligencias preliminares revelaron que una noche previa a la muerte de Yeison Ronny Olivera Flores, se habría producido una discusión con la actriz peruana, en un escenario que se tornaba conflictivo, pero que aún es materia de investigación.

En tal sentido, todo haría indicar que presuntamente en medio de este altercado Olivera Flores habría sido lesionado con un objeto punzocortante a la altura del pecho, lo que comprometió órganos vitales y provocándole su deceso posteriormente.

La decisión judicial

El juez Youl Riveros Salazar, quien tiene a su cargo el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, determinó que existen suficientes indicios de responsabilidad penal, así como riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, por lo que dispuso la aplicación de la medida coercitiva más gravosa prevista en la ley.

También, el despacho judicial puneño ordenó que Pilco Laura deberá ser internada en un centro carcelario que decida el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras que en paralelo continúan las investigaciones en el plazo legal establecido del caso que ha conmocionado a la región.

