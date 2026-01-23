Ronald Atencio aseguró que impulsará una segunda reforma agraria de llegar a la presidencia

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Venceremos, Ronald Atencio, afirmó que impulsará una segunda reforma agraria y explicó otras propuestas que planea llevar a cabo de llegar a la Presidencia.

Propuestas de candidato

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Atencio detalló que además de buscar realizar una segunda reforma agraria quiere industrializar el país:

"Nosotros vamos a convocar una Asamblea Constituyente plurinacional, vamos a hacer la segunda Reforma agraria, vamos a industrializar el país y vamos a crear de manera directa o inmediata crédito popular para todos los pequeños y microempresarios, taxistas, mototaxistas, personas de barrio que deseen hacer un emprendimiento por 20 mil millones de soles", mencionó.

Según explicó, en un posible gobierno de Venceremos buscarán apoyar al agro, por ello tomarán las medidas ya mencionadas con el fin que dicho sector crezca. "Lo que necesitamos es un proceso transformador", indicó.

Asimismo, aseguró que quitará las exoneraciones tributarias a las agroexportadoras para dárselas a los campesinos y acusó a estas empresas de tener un sistema laboral muy precario que atenta contra la salud de sus trabajadores.

"Nosotros no estamos en contra de la actividad de las agroexportadoras, estamos a favor. Lo que estamos en contra, es de los abusos que están cometiendo las agroexportadoras", explicó.

Relación con EE. UU.

En cuanto a la relación con Estados Unidos sostuvo que el partido cree de manera firme en la soberanía nacional, por lo que "ninguna fuerza imperial tiene que venir a nosotros a decirnos qué debemos hacer y que no debemos hacer", pero aseguró que abrirán las puertas a todo tipo de inversión extranjera con condiciones puestas por el Perú.

"Si tenemos que tener puertos de todos los países del mundo, tendremos puertos de todos los países del mundo. El problema no está en que nosotros nos vamos a cegar, nosotros nos vamos a abrir al mundo pero las condiciones las imponemos nosotros, pero de la mano tiene que existir el proceso de industrialización", expresó.

Sostuvo además que, aunque como partido se solidaricen con ciertos países (Venezuela, Palestina, otros), eso no quiere decir que buscarán como gobierno que el Perú se convierta en esa nación, pues respetan la soberanía.

Es en ese sentido que el candidato presidencial por Venceremos, Ronald Atencio, afirmó que de llegar a ser presidente impulsará una segunda reforma agraria.