20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un esfuerzo por transformar el debate electoral tradicional en un intercambio de soluciones tangibles, el pasado jueves 19 de marzo se llevó a cabo la segunda y última jornada del foro "Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno".

A diferencia de los formatos proselitistas convencionales, este espacio priorizó la discusión técnica y la presentación de propuestas concretas. La iniciativa fue organizada por Síntesis Instituto (el brazo de investigación de Síntesis Consultoría) en alianza estratégica con la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El director ejecutivo de Síntesis Instituto, destacó que el objetivo central es elevar la calidad del debate público. Para ello, las exposiciones se centraron en cuatro ejes críticos para el desarrollo nacional: seguridad ciudadana, transporte, educación y salud pública.

Representación política y evaluación de expertos

La jornada contó con la participación de figuras clave de cuatro organizaciones políticas:

● Perú Primero: Representado por su candidato al senado, Alejandro Salas.

● Sí Creo: Representado por su candidata al Senado, Carla Mares.

● Fuerza Popular: A través de su jefe de plan de gobierno, Marco Vinelli.

● Partido Morado: Representado por su técnico de plan de gobierno, Alexander Villafuerte.

Tras las presentaciones, un panel de especialistas de primer nivel sometió las propuestas a un riguroso análisis, el panel fue integrado por Oscar Huapaya (salud), Jorge Changanaquí (transportes), Juan Pablo Silva (educación) y Germán Velásquez Salazar (seguridad). Los expertos enfatizaron que las promesas deben traducirse en medidas viables, respaldadas por evidencia y acompañadas de indicadores reales de cumplimiento.

Candidatos y técnicos debaten el uso de la tecnología para resolver las crisis del país

Urgencias nacionales bajo la lupa tecnológica

Entre las prioridades discutidas destacaron:

La reducción drástica de la desnutrición y anemia infantil. La mejora de la calidad educativa en zonas rurales mediante soluciones innovadoras. El cierre de brechas en conectividad e infraestructura de transporte. El fortalecimiento de estrategias contra la inseguridad ciudadana.

Con la culminación de esta segunda jornada, se cierra un ciclo de análisis de dos semanas en el que se han presentado y evaluado ocho propuestas programáticas distintas para la conducción del país.

Este esfuerzo conjunto reafirma que la tecnología es el vehículo concreto para acelerar el cierre de las brechas históricas en salud, transporte, educación y seguridad.

Al priorizar la viabilidad técnica sobre las promesas generales, el foro sienta un precedente para que las Elecciones Generales 2026 se definan por soluciones innovadoras, medibles y orientadas al bienestar real de la ciudadanía.